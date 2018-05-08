Cannes Film Festivali Weinstein skandalının gölgesinde başladı

Sinema dünyasındaki en prestijli ödüllerden birisi olan Altın Palmiye'nin kazananını bu sene belirleyecek olan jürinin çoğunluğunun kadın olması hakkında görüşlerini paylaşan Blanchett, Weinstein skandalı sonrası başlayan ve tacize uğrayan kadınların seslerini yükseltmelerini sağlayan #MeToo (Ben de) hareketinin bu ve sonraki festivallerde elbette bir rol oynayacağını, ancak karar verme mekanizmalarını etkilemeyeceğini belirtti.

İranlı yönetmenin İspanyolca dilinde ve Penelope Cruz ile Javier Bardem'in aralarında olduğu oyuncularla sahne alan Everybody Knows gösterimi öncesi festival jüri başkanı Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, çoğunluğu kadınlardan oluşan jüri üyelerini tanıttı.

İranlı yönetmen Asger Ferhadi'nin Everybody Knows (Herkes Biliyor) isimli filmi ile perdelerini açan festival, skandal sonrası cinsiyet eşitliği tartışmalarının gündeme geldiği bir ortamda yapılıyor.

Festivalde ayrıca Hollywood'dan dünyaya yayılan cinsel taciz skandalı gündemde.Bu sene 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein ile ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar skandalı gölgesinde bugün başladı.

Avustralyalı oyuncu, "Yarışmada daha fazla kadın görmek ister miyim? Kesinlikle. Gelecekle bunun tekrarlanması ve devam etmesi beklentisinde miyim? Umuyorum" ifadelerini kullanırken, "Ancak burada elimizde olanlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Önümüzdeki iki hafta boyunca görevimiz, önümüzdekileri değerlendirmektir" şeklinde konuştu.

Altın Palmiye için 21 film

Festivalin büyük ödülü Altın Palmiye için bu sene 21 farklı yapım yarışıyor. Yarışan yönetmenler arasında Nuri Bilge Ceylan da bulunurken, 2014 yılında Kış Uykusu filmi ile Altın Palmiye'yi kazanan yönetmenin karşısında Spike Lee, Pawel Pawlikowski ve Jean-Luc Godard gibi isimler bulunuyor. Nadine Labaki, Eva Husson ve Alice Rorhwacher bu kategoride yarışan kadınlar.

Festivalin seçici kurullarındaki cinsiyet temsilinin arttığına dikkat çeken Blanchett, kalıcı çözüm için cinsiyet uçurumunun azaltılması ve film yapımcılığında çeşitliliğin arttırılması gerektiğini savundu.

Cannes Film Festivali jürisi son yıllarda kadın yönetmenleri ödüllendirmediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Şu ana kadar sadece bir kadın yönetmen, Jane Campion Altın Palmiye'yi kazandı.