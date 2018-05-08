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Cannes Film Festivali Weinstein skandalının gölgesinde başladı

08.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

Bu seneki festivalde Altın Palmiye için 21 film yarışırken, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı da büyük ödül için mücadele verecek.

Cannes Film Festivali Weinstein skandalının gölgesinde başladı

Festivalde ayrıca Hollywood'dan dünyaya yayılan cinsel taciz skandalı gündemde.Bu sene 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein ile ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar skandalı gölgesinde bugün başladı.

İranlı yönetmen Asger Ferhadi'nin Everybody Knows (Herkes Biliyor) isimli filmi ile perdelerini açan festival, skandal sonrası cinsiyet eşitliği tartışmalarının gündeme geldiği bir ortamda yapılıyor.

İranlı yönetmenin İspanyolca dilinde ve Penelope Cruz ile Javier Bardem'in aralarında olduğu oyuncularla sahne alan Everybody Knows gösterimi öncesi festival jüri başkanı Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, çoğunluğu kadınlardan oluşan jüri üyelerini tanıttı.

Sinema dünyasındaki en prestijli ödüllerden birisi olan Altın Palmiye'nin kazananını bu sene belirleyecek olan jürinin çoğunluğunun kadın olması hakkında görüşlerini paylaşan Blanchett, Weinstein skandalı sonrası başlayan ve tacize uğrayan kadınların seslerini yükseltmelerini sağlayan #MeToo (Ben de) hareketinin bu ve sonraki festivallerde elbette bir rol oynayacağını, ancak karar verme mekanizmalarını etkilemeyeceğini belirtti.

Avustralyalı oyuncu, "Yarışmada daha fazla kadın görmek ister miyim? Kesinlikle. Gelecekle bunun tekrarlanması ve devam etmesi beklentisinde miyim? Umuyorum" ifadelerini kullanırken, "Ancak burada elimizde olanlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Önümüzdeki iki hafta boyunca görevimiz, önümüzdekileri değerlendirmektir" şeklinde konuştu.

Altın Palmiye için 21 film

Festivalin büyük ödülü Altın Palmiye için bu sene 21 farklı yapım yarışıyor. Yarışan yönetmenler arasında Nuri Bilge Ceylan da bulunurken, 2014 yılında Kış Uykusu filmi ile Altın Palmiye'yi kazanan yönetmenin karşısında Spike Lee, Pawel Pawlikowski ve Jean-Luc Godard gibi isimler bulunuyor. Nadine Labaki, Eva Husson ve Alice Rorhwacher bu kategoride yarışan kadınlar.

Festivalin seçici kurullarındaki cinsiyet temsilinin arttığına dikkat çeken Blanchett, kalıcı çözüm için cinsiyet uçurumunun azaltılması ve film yapımcılığında çeşitliliğin arttırılması gerektiğini savundu.

Cannes Film Festivali jürisi son yıllarda kadın yönetmenleri ödüllendirmediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Şu ana kadar sadece bir kadın yönetmen, Jane Campion Altın Palmiye'yi kazandı.

Weinstein'ın gölgesi

Eski film yapımcısı Weinstein ile ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar skandalı üzerinden yaklaşık altı ay geçmesine karşın sektördeki çalkantılar devam ediyor.

Film Akademisi üyeliği sonlandırılan ve şirketleri ile ilişiği kesilen Weinstein, yaklaşık 20 yıldır Cannes Film Festivali'nde yer alan ve öne çıkan bir kişilikti.

Eski yapımcının birkaç cinsel saldırısının da geçmiş yıllardaki Cannes festivalleri sırasında gerçekleştiği iddia ediliyor. Örneğin Weinstein, 1997 yılındaki festivalde İtalyan oyuncu ve film yapımcısı Asia Argento'ya tecavüz etmekle suçlanıyor. Eski Hollywood yapımcısı ise bu suçlamaları reddetmişti.

Bu seneki festivalde benzer olayların yaşanmaması için festival yönetimi cinsel saldırı ya da istismara uğrayan kadınların arayabileceği bir telefon hattı oluşturdu. Ayrıca Cumartesi günü düzenlenecek kırmızı halı töreninde 100'den fazla kadın geçit yapacak.

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa da "Cannes'da ortaya çıkanlarla Cannes'da mücadele edilmeli" diyerek bundan sonra festival yönetimin bu alanda çok daha dikkatli hareket edeceğinin işaretini verdi.

AP,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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