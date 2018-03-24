Cannes Film Festivali'nde selfie yasağı

Filmlerin galası öncesinde basın gösterimlerinin kaldırılması planları ise tepki topladı.Dünyanın en önemli film festivalleri arasında gösterilen Cannes'da bu yıl bazı yeni uygulamalar planlanıyor. Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux, Fransız sinema dergisi Le Film Français'ye yaptığı açıklamada, filmlerin gösterildiği salonunun önünde "istenmeyen bir kargaşa” oluşmaması için izleyicilerin bu yıl kırmızı halı üzerinde selfie çekmelerine izin verilmeyeceğini söyledi. Ancak bu yasağın filmi gösterilen oyuncular ve ekiplerini kapsayıp kapsamadığı henüz belirsizliğini koruyor. Geçen yıllarda izleyicilerin yanı sıra Hollywood yıldızları da Cannes'da kırmızı halı üzerinde selfie çekmişlerdi.

Cannes Film Festivali'nde bu yıl ayrıca resmi programda yer alan filmlerin galaları öncesinde yapılan basın gösterimlerinin kaldırılması planlanıyor. Festival Direktörü Frémaux, böylelikle galaların daha ihtişamlı ve heyecanlı olmasını hedeflediklerini söyledi.

Basın gösterimi gala öncesinde olmayacak