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Cannes Film Festivali'nde selfie yasağı

24.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

Cannes Film Festivali Direktörü Frémaux izleyicilerin kırmızı halı üzerinde selfie çekmesinin yasaklanacağını açıkladı.

Filmlerin galası öncesinde basın gösterimlerinin kaldırılması planları ise tepki topladı.Dünyanın en önemli film festivalleri arasında gösterilen Cannes'da bu yıl bazı yeni uygulamalar planlanıyor. Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux, Fransız sinema dergisi Le Film Français'ye yaptığı açıklamada, filmlerin gösterildiği salonunun önünde "istenmeyen bir kargaşa” oluşmaması için izleyicilerin bu yıl kırmızı halı üzerinde selfie çekmelerine izin verilmeyeceğini söyledi. Ancak bu yasağın filmi gösterilen oyuncular ve ekiplerini kapsayıp kapsamadığı henüz belirsizliğini koruyor. Geçen yıllarda izleyicilerin yanı sıra Hollywood yıldızları da Cannes'da kırmızı halı üzerinde selfie çekmişlerdi.

Cannes Film Festivali'nde bu yıl ayrıca resmi programda yer alan filmlerin galaları öncesinde yapılan basın gösterimlerinin kaldırılması planlanıyor. Festival Direktörü Frémaux, böylelikle galaların daha ihtişamlı ve heyecanlı olmasını hedeflediklerini söyledi.

Basın gösterimi gala öncesinde olmayacak

Ancak galalar öncesinde basın gösterimlerinin kaldırılması planları, sinema yazar ve eleştirmenleri arasında tepki topladı. İngiliz Guardian gazetesinin sinema eleştirmeni Peter Bradshaw, bu planlara Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Neden ambargo uygulanmıyor? Bunu gerçekleştirmek o kadar zor mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

Variety dergisinden Guy Lodge da, bu uygulamanın eleştirmenler arasında iki sınıf yaratacağı konusunda uyarıda bulundu. Guy Lodge, bazı film ajanslarının bazı eleştirmenlere filmlerini önceden göstereceğini, ancak bu gösterimlere katılamayanların ise işlerini yapmakta zorlanacaklarını belirtti.

Berlin Film Festivali'ni örnek gösteren Lodge, Berlin'de filmlerin basın gösterimlerinin sabah yapıldığını, ancak akşam yapılacak galaya kadar ilgili haberlere ambargo uygulandığını hatırlattı. Böylelikle eleştirmenlerin düşünmek için zamanı olduğunu belirten Logde, "Bu herkesin yararına. Cannes bunu neden yapamıyor?” diye sordu.

Cannes Film Festivali bu yıl 8-19 Mayıs arasında düzenlenecek.

DW,AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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