Cannes’da Altın Palmiye Japon Yönetmen Hirokazu’nun

Dünyanın en büyük sinema buluşması Cannes Uluslararası Film Festivali’nde, 71’inci kez Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Festivalin en büyük ödülü Altın Palmiye’yi ‘Bir Aile Meselesi’ adlı filmiyle Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda aldı. En İyi Kadın Oyuncu ‘Ayka’ filmindeki rolüyle Kazak oyuncu Samal Yeslyamova olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de ‘Dogman’ filmindeki rolüyle İtalyan oyuncu Marcello Fonte kazandı.

Cannes’da Altın Palmiye dahil pek çok ödül alan ve bu sene ‘Ahlat Ağacı’ adlı filmiyle yarışmaya katılan Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan ise ödül alamadı.

Amerikalı ünlü bağımsız yönetmen Spike Lee de, ‘BlacKkKlansman’ filmiyle Büyük Ödül’in sahibi oldu.

Jüri Özel ödülüyse Lübnanlı Nadine Labaki’nin ‘Capharnaum’ filmine verildi.

Kadınlar festivale damga vurdu

Fransa’nın sahil kenti Cannes’da ünlü Croisette binasında yapılan festivalde 12 gün boyunca yarışmaya hak kazanan 21 film gösterildi. Kate Blanchet’in jüri başkanlığı yaptığı festivale, MeToo

