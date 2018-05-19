HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cannes’da Altın Palmiye Japon Yönetmen Hirokazu’nun

19.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük sinema buluşması Cannes Uluslararası Film Festivali’nde, 71’inci kez Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu

Cannes’da Altın Palmiye Japon Yönetmen Hirokazu’nun

Dünyanın en büyük sinema buluşması Cannes Uluslararası Film Festivali’nde, 71’inci kez Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Festivalin en büyük ödülü Altın Palmiye’yi ‘Bir Aile Meselesi’ adlı filmiyle Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda aldı. En İyi Kadın Oyuncu ‘Ayka’ filmindeki rolüyle Kazak oyuncu Samal Yeslyamova olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de ‘Dogman’ filmindeki rolüyle İtalyan oyuncu Marcello Fonte kazandı.

Cannes’da Altın Palmiye dahil pek çok ödül alan ve bu sene ‘Ahlat Ağacı’ adlı filmiyle yarışmaya katılan Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan ise ödül alamadı.

Amerikalı ünlü bağımsız yönetmen Spike Lee de, ‘BlacKkKlansman’ filmiyle Büyük Ödül’in sahibi oldu.

Jüri Özel ödülüyse Lübnanlı Nadine Labaki’nin ‘Capharnaum’ filmine verildi.

Kadınlar festivale damga vurdu

Fransa’nın sahil kenti Cannes’da ünlü Croisette binasında yapılan festivalde 12 gün boyunca yarışmaya hak kazanan 21 film gösterildi. Kate Blanchet’in jüri başkanlığı yaptığı festivale, MeToo

PARTNERHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtıHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtı
'Çin Amerikan Ürün ve Hizmet Satın Alımlarını Arttıracak''Çin Amerikan Ürün ve Hizmet Satın Alımlarını Arttıracak'
Kongo'da Üç Yeni Ebola VakasıKongo'da Üç Yeni Ebola Vakası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.