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Canyoning maceraları faciaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 03:31 | Son Güncelleme

Fransa’nın Korsika adasının Soccia kentinde kanyon ve şelalelerden halatlı inişlerle yapılan canyoning sporuyla uğraşan 5 dağcı, şiddetli yağışların suları yükseltmesi sonucu boğuldu.

Canyoning maceraları faciaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Canyoning yapan 7 kişilik bir grup sporcu şiddetli yağış sonucunda suların ani yükselmesi ile facia yaşadı. Birçok grubun birlikte çıktığı canyoning parkurunda kötü hava şartları ve suların yükselmesinden dolayı diğer gruplar geri dönerken 7 kişilik bir grubun yola devam ettiği ve gruptan biri 7 yaşında, 5 kişinin sular altında kalarak boğulduğu öğrenildi.

Gruptan sadece 40 yaşında bir baba ve 16 yaşındaki oğlunun yardım ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kötü hava şartlarına rağmen canyoning parkuruna devam edilmesine müsaade eden yetkililer hakkında Ajaccio savcılığı “kasıtsız adam öldürme” suçu ile soruşturma başlatıldığı açıklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Korsika canyoning sporu

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