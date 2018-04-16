Çarpıcı iddia: İngiltere Rus bilgisayar ağlarına saldırmaya hazır

The Sunday Times gazetesinin İngiliz istihbarat kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'ya hazırlanan karşı tedbirleri geliştirme çalışmalarına Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin ve Savunma Bakanlığı'nın katıldığı kaydedildi.

Gazete, "Siber uzmanlar Rusya'daki bilgisayar ağlarında mevzilendi" ifadelerini kullandı.

'SALDIRI BEKLENİYOR'

Londra'nın ülkedeki kilit öneme sahip altyapı tesislerine, özellikle de sağlık kurumlarına siber saldırı beklediği belirtilen haberde, İngiliz istihbaratının Rusya'nın İngiliz hükümet üyelerinin, parlamenterlerin ve diğer üst düzey yetkililerinin itibarını zedeleyebilecek bilgileri İnternete sızdırabileceğinden şüphelendiği ifade edildi. Habere göre İngiliz istihbaratı bu konuda bizzat Başbakan Teresa May'e bilgi verdi.

1.9 MİLYAR STERLİNLİK KAYNAK

Gazeteye konuşan yetkili bir kaynak, "Rusya'nın senaryosunda gölge düşürücü belgelerin olduğunu biliyoruz, buna hazırız. Bu ölçekte sızma imkânları olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Milli Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında da 1,9 milyar sterlinlik bir kaynağı siber tehditlerle mücadeleye ayırmayı planlıyor.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığı için ülkesinde mahkûm edilen ve daha sonra gerçekleşen bir casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Moskova'ysa Londra'nın suçlamalarını kesin bir dille reddediyor.

Kaynak: Sputnik