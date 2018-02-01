HABER

CAS 28 Rus sporcunun cezasını kaldırdı

01.02.2018 18:28 | Son Güncelleme

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Olimpiyat Komitesi'nin 28 Rus sporcuya verdiği cezayı kaldırdı.

CAS kararına delil yetersizliği gerekçe gösterildi.Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptıkları gerekçesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından ömür boyu men cezası alan 42 Rus sporcudan 39'unun dosyasını inceledi.

CAS'ın açıklamasında, dopingli madde kullandıklarına dair yeterli kanıt bulunmayan 28 Rus sporcunun cezasının kaldırıldığı ve aldıkları derecelerin geçerli sayıldığı belirtildi.

CAS doping yasağını ihlal ettikleri hükmüne vardığı 11 sporcunun Olimpiyatlardan ebedi men cezasını kaldırdı. Sporcuların, bu ay Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılıp katılamayacakları ise belirsizliğini koruyor.

Rus biatloncular Olga Zaytseva, Olga Vilukhina ve Yana Romanova hakkındaki karar ise 9 Şubat'ta başlayacak olan Kış Olimpiyatları'nın ardından açıklanacak.

Aralık ayında İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen IOC İcra Kurulu toplantısında Rusya'nın 2018 Olimpiyatları'ndan men edilmesi kararlaştırılmış, testleri temiz çıkan Rus sporcuların ise olimpiyatlara "Rusya'dan katılan olimpik sporcu" unvanıyla bağımsız olarak katılabilecekleri açıklanmıştı.

Rusya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksander Zukov tahkim mahkemesinin Rus sporcuların itibarını iade ettiğini söyledi.

Rusya Dopingle Mücadele Kurumu eski Başkanı Grigory Rodçenkov'un avukatı Jim Walden ise CAS'ın "bazı sporculara asgari ceza verip, diğerlerini ise temize çıkaran" bir karar aldığını söyledi. Rodçenkov doping skandalının ortaya çıkarılmasında önemli rol oynamıştı.

IOC toplam 43 Rus sporcuyu cezalandırmıştı. Üç sporcu temyiz başvurusunun karara bağlanmasını beklerken, bobsledci Maksim Belugin temyiz için CAS'a başvurmamıştı.

DW/Reuters/dpa,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

İlginizi Çekebilir

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.