Castro'nun oğlu intihar etti

68 yaşındaki Fidel Angel Castro Diaz-Balart depresyon tedavisi görüyordu.Parti yayın organı Granma gazetesinin yayımladığı haberde ağır depresyonda olan ve tedavi gören 68 yaşındaki Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın Perşembe günü intihar ettiği belirtildi.

Küba yönetiminin alışıldığı üzere intihar eden üyelerinin ölüm haberinde ayrıntılara yer vermemesi nedeniyle Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın intihar haberi Küba'da şaşkınlıkla karşılandı.

Babasına olan benzerliği nedeniyle "Fidelito" (Küçük Fidel) olarak anılan Fidel Angel Castro Diaz-Balart, en az 7 çocuğu olan Fidel Castro'nun Mirtha Diaz-Balart ile evliliğinden olan tek oğluydu.

Eski Sovyetler Birliği'nde nükleer fizik öğrenimi gören Fidel Angel Castro Diaz-Balart, babası tarafından görevden alınana dek 12 yıl Küba'nın nükleer programını yönetmişti.

Castro'suz Küba

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda Küba'yı temsil eden Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın döneminde Küba'da nükleer reaktör kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Castro'nun oğlu Bilimler Akademisi başkan yardımcılığı ve hükümet danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştu.