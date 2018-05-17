Casus yazılım iddiasına Türk hükümetinden yanıt

Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'li vekillerin telefonlarına casus yazılım yüklendiği iddialarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan yanıt geldi. Kars'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Arslan, bakanlık ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) böyle bir yazılım kullanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Arslan, "BTK'nın, kim, neyi, nasıl dinledi, nasıl konuştu, öyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakimler inceliyor, 'Doğrudur' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

Bakan Arslan, "Net ve yüzde 100 söyleyeyim, bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dâhil söz konusu olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz" diye ekledi.

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