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Casus yazılım iddiasına Türk hükümetinden yanıt

17.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

Almanya'da üretilen bir casus yazılımın CHP'nin izlenmesi için kullanıldığı iddiası üzerine açıklama yapan Ulaştırma Bakanı, “Satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım söz konusu olamaz" dedi.

Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'li vekillerin telefonlarına casus yazılım yüklendiği iddialarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan yanıt geldi. Kars'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Arslan, bakanlık ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) böyle bir yazılım kullanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Arslan, "BTK'nın, kim, neyi, nasıl dinledi, nasıl konuştu, öyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakimler inceliyor, 'Doğrudur' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

Bakan Arslan, "Net ve yüzde 100 söyleyeyim, bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dâhil söz konusu olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu: Bu yazılım Türkiye'de kime satıldı?

Alman Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon (NDR) ve Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) Almanya'da istihbarat servisleri düzeyinde kullanılan bir casus yazılımın Türkiye'de CHP'yi izlemek üzere kullanıldığını iddia etmişti. Alman FinFisher şirketi tarafından geliştirilen Finspy adlı casus yazılımın, CHP'nin 2017'deki "Adalet Yürüyüşü" sırasında partili vekillerin akıllı telefonlarına bulaştırılan virüs yoluyla yüklendiği öne sürülmüştü.

Yazılımın Almanya'dan Türkiye'ye nasıl ulaştığı ise haberde belirtilmemişti. Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR'in talebi üzerine Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan verilen yanıtta, son yıllarda bu yönde yazılımları kapsayan hiçbir ihracat talebine onay verilmediği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu haber üzerine partisinin Salı günkü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin bu yazılımı Türkiye'de kime sattığını merak ettiklerini söylemişti.

CHP lideri, "Demokrasi adına utanç belgesidir. Sayın Binali Yıldırım, BTK size bağlı. BTK da bunu açıklasın. Acaba onlara mı sattılar bunu? Kime sattılar? Emniyet'e veya MİT'e mi sattı Alman hükümeti? Biz bunları öğrenmek istiyoruz" demişti. Kılıçdaroğlu, "Biz gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya'da dava açacağız. Bizi dinlemişler, sanıyorlar ki bir şey bulacaklar. Vallahi bir şey yok. Onlar da biliyorlar" ifadesini kullanmıştı.

DW/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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