HABER

Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

10.01.2018 04:14 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve, cinsel taciz skandallarıyla fitili ateşlenen hareketin "cadı avına" dönüştüğü uyarısını yaparak, "erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" açıkladı. Deneuve ile birlikte 100 tanınmış Fransız kadın tarafından imzalanan mektup Le Monde gazetesinde yayımlandı.

Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

Ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve, cinsel taciz skandallarıyla fitili ateşlenen hareketin "aşırılığa" varmaya başladığı uyarısını yaparak, "erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" açıkladı.

Deneuve ile birlikte 100 tanınmış Fransız kadın tarafından imzalanan mektup Le Monde gazetesinde yayımlandı. "Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir" ifadesinin yer aldığı mektup şöyle devam ediyor: "Güçlerini istismar eden bazı erkeklerin bu hareketine karşı kamuoyu önünde konuşmak meşru ve gerekli olsa da şikayetler kontrolden çıkıyor. Özetle erkekler cezalandırılıyor, yaptığı sadece birinin dizine dokunmak ya da bir öpücük almak olsa da işlerinden oluyor."

Mektuba imza atan isimler "cadı avının cinsel özgürlüğü tehlikeye atabileceğini" öne sürerek, başlatılan sosyal medya kampanyalarını da "tasfiye dalgası" yaratmakla eleştirdi.

'ERKEK VE CİNSELLİK NEFRETİNE ULAŞAN...'

İmzacı kadınlar dünyada "yeni bir aşırılığın" yayılmaya başladığını da öne sürdü. Mektuba imza atan 100 kadın, bu durumun, kadınların güçsüz ve kurban olduğu yönünde bir algı yarattığını da söyledi. Le Monde gazetesinde yayımlanan mektupta şu ifade de öne çıkıyor: "Kadınlar olarak, güç istismarını kınamanın ötesine geçerek, erkek ve cinsellik nefretine ulaşan bu tür bir feminizmin içinde kendimizi görmüyoruz."

Kariyerinde Oscar adaylığı da olan 74 yaşındaki Deneuve, sosyal medyada yürütülen kampanyalara karşı da açıkça tepki göstermişti. ABD'li yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan cinsel taciz ve saldırı suçlamaları son olarak Altın Küre Ödülleri'ndeki siyah protesto ile gündeme gelmişti.

Altın Küre ödül törenine aktivistlerin eylemi damga vurdu
Utanç listesi ortaya çıktı! İşte Hollywood'u karıştıran olaylar
Hollywood'u sarsan tecavüz skandalı büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek Fransız cinsel taciz kadın Catherine Deneuve asılma

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
GENÇKEN SÖYLESEYDİN YA ŞİMDİ İLGİ OLMAYINCA TABİKİ ÖYLE İSTERSİN
O ZAMAN ÖNCE SANA YÜRÜYELİM
sende giy dar tayt transparan elbise sanna da asilan olur merak etme
Diğer Haberler
Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!

Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.