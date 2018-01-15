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Catherine Deneuve, tepki çeken mektubun ardından cinsel taciz mağdurlarından özür diledi

15.01.2018 03:56 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve, geçen hafta kendi imzasıyla birlikte 100 kişinin kaleme aldığı ve Le Monde gazetesinde yayımlanan mektubun ardından cinsel taciz mağdurlarından özür dilediğini açıkladı.

AFP

Ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve, geçen hafta kendi imzasıyla birlikte 100 kişinin kaleme aldığı ve Le Monde gazetesinde yayımlanan mektubun ardından cinsel taciz mağdurlarından özür dilediğini açıkladı.

ABD'de başladıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan #BenDe (#MeToo) kampanyasıyla ilişkili olarak yayımlanan mektupta, cinsel taciz karşıtı hareketin "püritenliğe" vardığı belirtilerek "erkeklerin kadınlara kur yapmakta özgür olması gerektiği" vurgulanmıştı.

Fransa'da yayımlananan Libération gazetesinde Pazar günü yayımlanan mektubunda ise Deneuve, "Salı günü Le Monde'da yayımlanan mektubun ardından bu iğrenç hareketlerden ötürü mağdur olan ve mektuptan ötürü incinen herkesi kucaklıyorum. Sadece ve sadece onlardan özür diliyorum" dedi.

Deneuve ayrıca Le Monde'da yer alan mektupta "cinsel tacizin iyi olduğuna dair hiçbir şeyin olmadığını, öyle olsaydı mektubu imzalamayacağını" da söyledi.

'Ben de feministim'Ünlü Fransız oyuncu, Libération gazetesinde mektubunda "özgürlüğü sevdiğini" aktararak feminist olmadığına yönelik iddialara karşı çıktığını söyledi, kendini bir feminist olarak tanımladı.

Kariyeri boyunca 'kaba hareketlere tanık olduğunu' da itiraf eden Deneuve, cinsel tacize çözümün kız ve erkek çocukları ona göre yetiştirmek olduğunu belirtti, adalete inandığını ifade etti.

Geçen hafta Le Monde'da yer alan mektubu #BenDe kampanyasının önde gelen bazı isimleri eleştirmişti.

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