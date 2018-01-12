Çavuşloğlu ve Lavrov telefon görüşmesi yaptı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşme sırasında Suriye sorunu ve Ulusal Diyalog Kongresinin masaya yatırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ''Taraflar Suriye Ulusal Diyalog Kongresine yapılan hazırlıkları ele alarak BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 numaralı kararnamesi çerçevesinde Suriye'de kalıcı siyasi süreci sağlamak üzere Kongrenin etkililiğinin arttırılması yönünde alınabilecek tedbirleri görüştü'' denildi.
Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!
Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!
Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü
İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum