Çavuşoğlu 5 milyondan fazla Alman turist bekliyor

Çavuşoğlu Almanya'dan seyahat uyarısını gözden geçirmesini de istedi.Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye'de tatil yapacak olan Alman turistlerin sayısında artış beklediklerini söyledi. Fuarda açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'ye 5 milyondan fazla turist gelmesini beklediklerini ifade ederek ciddi bir artış gördüğünü söyledi.

Bakan, 2015 yılında Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 600 bin turistin geldiğine işaret ederek bu rakama 2018 sonuna dek ulaşılabileceğini belirtti.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sırasında çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması ve terör saldırıları endişesi sebebiyle Türkiye'ye giden Alman turist sayısı geçen yıl azalarak 3 milyon 600 bine gerilemişti.

Çavuşoğlu'ndan seyahat uyarısı çağrısı

Çavuşoğlu, fuarda yaptığı açıklamada bir kez daha Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını gözden geçirmesini istedi.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının Türkiye'deki gerçeklere uymadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu uyarının Almanya-Türkiye ikili ilişkilerindeki güncel durumu da yansıtmadığını ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha az güvenli olmadığını söyledi.