Çavuşoğlu: AB Türkiye'ye adil davranmalı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile bugün Viyana'da görüşmesinin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avusturya'nın Temmuz ayında Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak olması dolayısıyla Türkiye'nin üyelik süreci ile ilgili sorulan bir soru üzerine konuşan Dışişleri Bakanı tarafların karşılıklı olarak güven tesis etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Biz farklı düşünebiliriz. AB üyeliği konusunda da farklı düşünebiliriz, ama AB üyeliği karşıtlığı Türkiye karşıtlığına dönüşürse biz bu konuda rahatsız oluruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hiçbir ülkeden veya kurumdan ayrıcalık beklemediğini belirten Dışişleri Bakanı, "Bizim beklentimiz her ülkenin her milletin olduğu gibi Türkiye'ye saygı duyulması" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun Avusturyalı mevkidaşı Kneissl ise iki diplomatın görüşmeleri esnasında Türkiye'nin AB üyeliği konusundan özellikle kaçındıklarını belirtti.

Kurz'a eleştiri

Çavuşoğlu, Avusturya'da Ekim 2017'de düzenlenen genel seçimleri kazanan 31 yaşındaki Başbakan Sebastian Kurz'u Türkiye'ye karşı tavır almasından dolayı da eleştirdi.