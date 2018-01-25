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Çavuşoğlu: 'ABD ile aramızda güven tesisine ihtiyaç var'

25.01.2018 16:00 | Son Güncelleme 10 saat önce

Çavuşoğlu: 'ABD ile aramızda güven tesisine ihtiyaç var'.

Çavuşoğlu: 'ABD ile aramızda güven tesisine ihtiyaç var'

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