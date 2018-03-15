Çavuşoğlu ABD Ziyaretini Erteledi

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevden alınması, Türkiye'yle ABD arasındaki krizi çözme çabalarını da tehlikeye soktu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nın 19 Mart’ta planlanan Washington ziyareti ertelendi. Çavuşoğlu daha önce bu ziyaretin, IŞİD’le mücadelede YPG’ye destek veren Washington’la farklılıkları aşmada kilit önemde olduğunu söylemişti.

YPG konusundaki ihtilaf, iki NATO müttefikinin arasını açan en önemli konu. Ankara’nın ABD güçlerinin konuşlu olduğu Suriye’nin Menbiç kentinde YPG’ye saldıracağı tehdidi, Washington’u endişelendiriyor.

Uzmanlar, Tillerson’ın, geçen Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çavuşoğlu ile üç buçuk saatlik görüşmesi dahil bir çok girişimle, ülkeleri yeniden yakınlaştırmak için çok uğraştığını belirtiyor.

Çavuşoğlu da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tillerson’la iletişimlerinin en zor zamanlarda bile sürdüğünü dile getirmişti.

Türk ve Amerikalı yetkililer, sorunları çözmek için bir dizi görüşmeyi hali hazırda sürdürüyor.

“İlk bakışta Ankara, özellikle de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oldukça dostça geçindiği bir muhatabını kaybediyor” diyen Al Monitor’ün köşe yazarlarından Semih İdiz, Trump’ın Tillerson’ın yerine geçmesi için seçtiği Mike Pompeo’nun Ankara’da sorgulanan bir seçim olduğunun altını çiziyor.