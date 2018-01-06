Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Atilla davasında jüri kararının çıkmasından iki gün sonra gerçekleşen görüşmenin Washington'ın talebi üzerine yapıldığı belirtiliyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi, Tillerson'ın talebi üzerine gerçekleşti.

Görüşme, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada jüri tarafından hakkındaki 6 suçlamadan 5'inden suçlu bulunmasının ardından Trump yönetimi ile yapılan ilk üst düzey temas oldu. Ancak karardan iki gün sonra yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Hakan Atilla davasıyla ilgili ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.

"Amerika'nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı" diyen Erdoğan, "Böyle bir adalet anlayışı olamaz, ondan sonra da dünyaya adalet dersi vermeye kalkmasınlar" demişti.