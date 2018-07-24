Çavuşoğlu: ABD'nin İran yaptırımlarına uymak zorunda değiliz

Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nin F-35 kararına da tepki gösterdi.Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azeri mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararı ve Türkiye'den beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına her ülke gibi Türkiye'nin de uyacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz” diye konuştu.

20 Temmuz'da Ankara'ya gelen bir ABD heyeti, Tahran için alınan yaptırım kararının "müttefiklik" ilişkisi doğrultusunda Türkiye tarafından da benimsenmesi gerektiği mesajını vermişti. Ancak Bakü'deki basın toplantısında, ABD'nin yaptırım kararını doğru bulmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu tutumlarını Ankara'ya gelen Amerikan heyetine de illettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan, Rusya, İran ve Irak'tan petrol ve doğal gaz aldığını söyleyerek, "İran'dan almayıp da o ihtiyacımı nereden alacağım? Azerbaycan'dan almazsam nereden alacağım? Uzaktan konuşmak kolay. Biz komşu ülkeyiz İran'la. İran'la her konuda anlaştığımızı söyleyemeyiz, farklı görüşlerimiz de oluyor ama biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel tutumdur" diye konuştu.