Çavuşoğlu: ‘ABD'yle Güveni Yeniden Tesis Etmemiz Lazım’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un "Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bölge oluşturma sözü vermedik” açıklamasına değindi. Çavuşoğlu, Tillerson'un Türkiye - Suriye sınırında 10 kilometrelik güvenli bölge düşündüklerini, ancak Türkiye'ye 30 km mesafeden de roket atıldığı için bunun 30 km de olabileceğini söylediğini aktardı.
Çavuşoğlu, "Bizim ABD'yle güvenli bölge ya da başka bir konuyu görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım” dedi.
Çavuşoğlu bu açıklamaları Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'le ortak basın toplantısı sırasında yaptı. Avusturya'da aşırı sağcı koalisyonun göreve başlamasının ardından Karin Kneissl, Türkiye'yle ilk üst düzey teması gerçekleştirmiş oldu.
Çavuşoğlu ve Kneissl, Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşmenin arkasından ortak basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefiyle ilgili konuşan Kneissl, Avusturya'nın bu konudaki olumsuz tavrını değiştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Türkiye, yarım yüzyıldan uzun süredir AB'ye katılmak için çabalıyor. Ancak 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından hükümetin uyguladığı baskı politikası AB'den tepki çekti.
Ankara ise bu yıl Erdoğan'ın Paris ziyareti ve Çavuşoğlu'nun Almanya ziyaretiyle AB'ye üye ülkelerle ilişkilerini düzeltmek yönünde isteğini gösterdi.
Türkiye'nin AB ile ilgili sorununun sadece Avusturya olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin bizi daha fazla oyalamaması gerekiyor. 60 yıl oldu bu süreç başlayalı biz bir 60 yıl daha bekleyemeyiz. Kararını versin” diye konuştu.
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