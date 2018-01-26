HABER

Çavuşoğlu: ‘ABD'yle Güveni Yeniden Tesis Etmemiz Lazım’

26.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’le ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim ABD’yle güvenli bölge ya da başka bir konuyu görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un "Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bölge oluşturma sözü vermedik” açıklamasına değindi. Çavuşoğlu, Tillerson'un Türkiye - Suriye sınırında 10 kilometrelik güvenli bölge düşündüklerini, ancak Türkiye'ye 30 km mesafeden de roket atıldığı için bunun 30 km de olabileceğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Bizim ABD'yle güvenli bölge ya da başka bir konuyu görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım” dedi.

Çavuşoğlu bu açıklamaları Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'le ortak basın toplantısı sırasında yaptı. Avusturya'da aşırı sağcı koalisyonun göreve başlamasının ardından Karin Kneissl, Türkiye'yle ilk üst düzey teması gerçekleştirmiş oldu.

Çavuşoğlu ve Kneissl, Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşmenin arkasından ortak basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefiyle ilgili konuşan Kneissl, Avusturya'nın bu konudaki olumsuz tavrını değiştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Türkiye, yarım yüzyıldan uzun süredir AB'ye katılmak için çabalıyor. Ancak 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından hükümetin uyguladığı baskı politikası AB'den tepki çekti.

Ankara ise bu yıl Erdoğan'ın Paris ziyareti ve Çavuşoğlu'nun Almanya ziyaretiyle AB'ye üye ülkelerle ilişkilerini düzeltmek yönünde isteğini gösterdi.

Türkiye'nin AB ile ilgili sorununun sadece Avusturya olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin bizi daha fazla oyalamaması gerekiyor. 60 yıl oldu bu süreç başlayalı biz bir 60 yıl daha bekleyemeyiz. Kararını versin” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

İlginizi Çekebilir

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...

ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

Tillerson: Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını önermedim

Tillerson: Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını önermedim

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.