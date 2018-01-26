Çavuşoğlu: ‘ABD'yle Güveni Yeniden Tesis Etmemiz Lazım’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un "Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bölge oluşturma sözü vermedik” açıklamasına değindi. Çavuşoğlu, Tillerson'un Türkiye - Suriye sınırında 10 kilometrelik güvenli bölge düşündüklerini, ancak Türkiye'ye 30 km mesafeden de roket atıldığı için bunun 30 km de olabileceğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Bizim ABD'yle güvenli bölge ya da başka bir konuyu görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım” dedi.

Çavuşoğlu bu açıklamaları Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'le ortak basın toplantısı sırasında yaptı. Avusturya'da aşırı sağcı koalisyonun göreve başlamasının ardından Karin Kneissl, Türkiye'yle ilk üst düzey teması gerçekleştirmiş oldu.

Çavuşoğlu ve Kneissl, Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşmenin arkasından ortak basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefiyle ilgili konuşan Kneissl, Avusturya'nın bu konudaki olumsuz tavrını değiştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.