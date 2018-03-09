Çavuşoğlu: ‘Afrin Harekatı’nın Zor Kısmı Sona Erdi’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’de YPG unsurlarına karşı düzenlenen harekatın zor kısmının sona erdiğini, şimdi Afrin kent merkezine yönelmekte olduklarını söyledi. Alman Die Zeit gazetesine konuşan Çavuşoğlu, “Harekatın zor kısmı sona ermiştir, zira önümüzde dağ ve tepeler vardı. Şimdi, Afrin şehrine yönelmekteyiz. Orada, teröristlerle, şehirde mücadele etme konusunda tecrübeli olan başka güçlerimizle başka bir stratejimiz var. Sözkonusu güçler, Türkiye’nin Diyarbakır gibi şehirlerinde tecrübe kazanmıştır. Bu şehirleri, PKK’lı teröristlerden temizlemişlerdir. Suriye’de birçok insan, geldiğimiz için mutlu ve kendilerini güvende hissetmektedir” dedi. Çavuşoğlu, ayrıca ABD’yle Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldıklarını, bunun için çalışma grupları kurduklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la 19 Mart’ta görüşeceğini açıklayan Çavuşoğlu, “ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Amerikan Kongresi’nden bazı üyelerin Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını tartıştığının hatırlatılması üzerine, “Elbette ABD’nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ancak ABD, Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırmak istiyorsa, Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli. Biz NATO müttefikiyiz. ABD, birçok ülkeye yönelik tehditte bulunarak, bu veya şu ülkeden doğalgaz alma diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir” diye konuştu. ‘Türkiye’ye 20 yıl öncesi gibi muamele edilemez’ “Türkiye’nin NATO üyeliği tehlikede mi?” sorusunu da Çavuşoğlu şöyle yanıtladı: Biz NATO’nun kurucu üyesi olup, ittifaka birçok katkılar sağladık. Afganistan ve başka ülkelerde etkiniz. Biz, kilit müttefiklerden biriyiz. Bu, bizim stratejik tercihimizdir. Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramaz, bu teknik açıdan mümkün değildir. Burada, Türkiye karşıtı duygular sözkonusudur. Ancak NATO üyeliğimizin sorgulanmasına izin vermiyoruz. NATO bizim evimizdir. Birisi gelip, NATO’nun evimiz olmadığını kim söyleyebilir? Bazı Batı ülkeleri, Türkiye gibi ülkelere karşı nasıl davranıldığını maalesef halen bilmiyorlar. Artık Türkiye’ye 20 yıl öncesi gibi muamele edilemez. Türk milleti bunu reddediyor. ABD ve AB, Türkiye’nin eşit ortak olduğunu anlamalıdır.”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin neden Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almayı planladığı yönündeki bir soru üzerine de, “Kendi füze savunma sistemimiz olmaması nedeniyle, buna acilen ihtiyacımız vardı. Kongre’nin çekincesi nedeniyle, ABD’den basit tüfek almakta dahi zorluk çektik. Birisinden almak zorundaydık. ABD yönetimi, Kongre’nin bunu onaylayacağına dair güvence verirse, onların Patriot sistemlerini alırız” dedi. Türkiye’nin Rus füze savunma sistemini kurmama ihtimalinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, anlaşmanın zaten imzalandığını ancak gelecekte ürün almaya devam edeceklerini söyledi. “BM kararının Afrin’le alakası yok” Çavuşoğlu bir başka soru üzerine, Rusya ve İran’dan Suriye’de ateşkes anlaşmalarının ihlal edilmesine son vermelerini beklediklerini, Şam rejiminin Guta’da savaş suçları işlediğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi’nin son ateşkes kararının Afrin’le bir alakası olmadığını, Guta ve İdlib’den söz edildiğini de savunan Çavuşoğlu, “Sözkonusu olan rejim ile muhalefet arasındaki çatışmadır, terör örgütlerine karşı mücadele değildir. Teröristler, bu kararın dışında tutulmaktadır. PKK, terör örgütü olarak tanınmaktadır. Terör örgütünün adının PKK veya YPG olmasının önemi yoktur, zira bunlar aynı örgüttür” diye konuştu.