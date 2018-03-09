HABER

Çavuşoğlu: ‘Afrin Harekatı’nın Zor Kısmı Sona Erdi’

09.03.2018 23:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’deki harekatın zor kısmının sona erdiğini, şimdi Afrin kent merkezine yönelmekte olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, ABD'yle Menbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda mutabık kaldıklarını, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'la 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı

Çavuşoğlu: ‘Afrin Harekatı’nın Zor Kısmı Sona Erdi’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’de YPG unsurlarına karşı düzenlenen harekatın zor kısmının sona erdiğini, şimdi Afrin kent merkezine yönelmekte olduklarını söyledi.

Alman Die Zeit gazetesine konuşan Çavuşoğlu, “Harekatın zor kısmı sona ermiştir, zira önümüzde dağ ve tepeler vardı. Şimdi, Afrin şehrine yönelmekteyiz. Orada, teröristlerle, şehirde mücadele etme konusunda tecrübeli olan başka güçlerimizle başka bir stratejimiz var. Sözkonusu güçler, Türkiye’nin Diyarbakır gibi şehirlerinde tecrübe kazanmıştır. Bu şehirleri, PKK’lı teröristlerden temizlemişlerdir. Suriye’de birçok insan, geldiğimiz için mutlu ve kendilerini güvende hissetmektedir” dedi.

Çavuşoğlu, ayrıca ABD’yle Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldıklarını, bunun için çalışma grupları kurduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la 19 Mart’ta görüşeceğini açıklayan Çavuşoğlu, “ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Amerikan Kongresi’nden bazı üyelerin Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını tartıştığının hatırlatılması üzerine, “Elbette ABD’nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ancak ABD, Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırmak istiyorsa, Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli. Biz NATO müttefikiyiz. ABD, birçok ülkeye yönelik tehditte bulunarak, bu veya şu ülkeden doğalgaz alma diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir” diye konuştu.

‘Türkiye’ye 20 yıl öncesi gibi muamele edilemez’

“Türkiye’nin NATO üyeliği tehlikede mi?” sorusunu da Çavuşoğlu şöyle yanıtladı: Biz NATO’nun kurucu üyesi olup, ittifaka birçok katkılar sağladık. Afganistan ve başka ülkelerde etkiniz. Biz, kilit müttefiklerden biriyiz. Bu, bizim stratejik tercihimizdir. Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramaz, bu teknik açıdan mümkün değildir. Burada, Türkiye karşıtı duygular sözkonusudur. Ancak NATO üyeliğimizin sorgulanmasına izin vermiyoruz. NATO bizim evimizdir. Birisi gelip, NATO’nun evimiz olmadığını kim söyleyebilir? Bazı Batı ülkeleri, Türkiye gibi ülkelere karşı nasıl davranıldığını maalesef halen bilmiyorlar. Artık Türkiye’ye 20 yıl öncesi gibi muamele edilemez. Türk milleti bunu reddediyor. ABD ve AB, Türkiye’nin eşit ortak olduğunu anlamalıdır.”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin neden Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almayı planladığı yönündeki bir soru üzerine de, “Kendi füze savunma sistemimiz olmaması nedeniyle, buna acilen ihtiyacımız vardı. Kongre’nin çekincesi nedeniyle, ABD’den basit tüfek almakta dahi zorluk çektik. Birisinden almak zorundaydık. ABD yönetimi, Kongre’nin bunu onaylayacağına dair güvence verirse, onların Patriot sistemlerini alırız” dedi.

Türkiye’nin Rus füze savunma sistemini kurmama ihtimalinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, anlaşmanın zaten imzalandığını ancak gelecekte ürün almaya devam edeceklerini söyledi.

“BM kararının Afrin’le alakası yok”

Çavuşoğlu bir başka soru üzerine, Rusya ve İran’dan Suriye’de ateşkes anlaşmalarının ihlal edilmesine son vermelerini beklediklerini, Şam rejiminin Guta’da savaş suçları işlediğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin son ateşkes kararının Afrin’le bir alakası olmadığını, Guta ve İdlib’den söz edildiğini de savunan Çavuşoğlu, “Sözkonusu olan rejim ile muhalefet arasındaki çatışmadır, terör örgütlerine karşı mücadele değildir. Teröristler, bu kararın dışında tutulmaktadır. PKK, terör örgütü olarak tanınmaktadır. Terör örgütünün adının PKK veya YPG olmasının önemi yoktur, zira bunlar aynı örgüttür” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Afrin harekatıyla ilgili olarak Türkiye’ye yöneltilen insan hakları eleştirileri hakkında da, “Sivillere, tüm diğer ülkelerden daha fazla dikkat ediyoruz. Bu nedenle Suriye ve Irak’tan 3,7 milyon mülteci kabul ettik. Bu nedenle Türk yardım kuruluşları, doktor ve hemşireler Suriye’de çalışmaktadır. Bu nedenle teröristlerden kurtardığımız bölgelerde sığınma merkezleri oluşturduk. Bu nedenle uluslararası örgütlerle birlikte çalışıyoruz ve 100 bin Suriyeli, Türkiye’den kurtarılan bölgelere dönmüş ve Suriye’nin diğer bölgelerinden 150 binden fazla yerlerinden edilmiş kişiler bu bölgelere gitmiştir. Çünkü onlara bakıyoruz. Hiçbir ülke, terörle mücadele bağlamında Türkiye kadar dikkatli değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

İlginizi Çekebilir

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme şartı: Sözlerini yerine getirmeli

ABD'den Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme şartı: Sözlerini yerine getirmeli

IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.