Çavuşoğlu: Afrin operasyonu Mayıs ayına kadar biter

Çavuşoğlu, PKK varlığına karşı Irak hükümetiyle ortak operasyon mesajı verdi.Viyana'da temaslarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin açıklamada bulundu. Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta başlayan Afrin operasyonuyla ilgili olarak, "Mayıs ayına kadar biter" dedi.
Çavuoğlu PKK'nın Irak'taki varlığıyla ilgili olarak da, "Irak hükümetiyle PKK'ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimler sonrası yapılabilir" diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki YPG güçlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatının 48'inci günü itibariyle üç binden fazla YPG ve IŞİD mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Afrin'de şu ana kadar 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere 156 bölge kontrol altına alındı.
Salih Müslim'in iadesi
Çavuşoğlu, Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Stockholm'de olduğu bilgisini aldıklarını da ifade etti. Dışişleri Bakanı, Müslim için tutuklama talebini İsveç'e ilettiklerini söyledi.
Salih Müslim'in geçtiğimiz haftasonu Berlin'de düzenlenen Afrin'le ilgili bir eyleme katılmasının ardından Türkiye Almanya'dan da geçici tutuklama ve iade talebinde bulunmuştu.
Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan 67 yaşındaki Müslim, 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Müslim, Türkiye'nin resmi iade talebinin değerlendirileceği süre boyunca Avrupa Birliği topraklarından ayrılmayacağına dair Çek mahkemesine güvence vermişti. Çekya'nın iade talebi konusundaki kararını vermesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.
DW/ÖA,BK
© Deutsche Welle Türkçe
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