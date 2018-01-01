Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerde 2018 daha iyi bir yıl olacak

Son Güncelleme 27 dakika önce 01.01.2018 12:26 |27 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda olumlu mesajlar verdi.

Bakan, "iyi dost" olarak görülen Almanlara da yeniden Türkiye'de tatil yapmaları çağrısında bulundu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı. Turizmden, AB üyeliği ve gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğuna kadar gündemdeki sorunları değerlendiren bakan, hükümetler arasındaki sorunların halkları etkilememesi gerektiği mesajı verdi. Alman turistlere çağrı Alman turistlere Türkiye'de yeniden tatil yapmaları çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı, "Türkiye güvenli bir ülke" dedi. Türklerin Almanları geleneksel anlamda "iyi dost" olarak gördüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Devletler ve hükümetler arasında görüş ayrılıkları hatta sorunlar yaşanabilir. Ancak bu halklarımız arasındaki ilişkileri etkilememelidir" dedi. Bakan, sözlerini "Ben Alman dostlarımıza ülkemize geri dönmeleri ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tatillerinin tadını çıkarmaları çağrısında bulunmak istiyorum" şeklinde sürdürdü. Çavuşoğlu, Türkiye- Almanya ilişkileri ile ilgili olarak, "Her iki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır" dedi. Bakan, 2018'in çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

2016 yılında Türkiye'ye giden Alman turistlerin sayısında ciddi bir gerileme meydana gelmişti. 2015 yılında 5 milyondan fazla Alman turist Türkiye'ye giderken, bu sayı 2016 yılında 3 milyon 300 bine gerilemişti. AB ilişkileri: Tam üyelik hedefi sürüyor Mülakatta Türkiye'nin AB ile yürüttüğü tam üyelik müzakereleri konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile işbirliğinin "Batı'ya alternatif" olmadığını söyledi. Türkiye'nin tam üyelik hedefini koruduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "AB içinde Almanya, Avusturya ve son dönemlerde de Danimarka olmak üzere bizim üyeliğimize karşı olan az sayıda ülke var" dedi. "Biz tam üye olmak için müzakerelere başladık. AB Türkiye'yi üye olarak kabul etmemeye karar verirse, bu AB'nin meselesidir. Ancak AB'de Türkiye'nin üyeliğini destekleyen çok sayıda ülke olduğunu da görüyorum" dedi. Deniz Yücel açıklaması Türkiye'de geçen yıl şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında da açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık. Bize söylenen, durumun karmaşık olduğu ve soruşturmaların sürdüğü. Bu nedenle süreç uzuyor. Bu kişisel bir şey değil" dedi. Çavuşoğlu, Yücel hakkındaki suçlamaların "çok ciddi" olduğunu belirtti.

Bakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel lehine karar vermesi halinde bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ise "Bu yargının yetki alanındaki bir konu. Ancak şu ana kadar, AİHM'nin kararlarını hep uyguladık" sözleriyle yanıtladı. Berlin'den Türkiye'ye yöneltilen "Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle" tutuklandığı eleştirisine yanıt veren Bakan, "Biz Alman hükümetine bunun doğru olmadığını söyledik. Neden insanları hapse atalım? Almanya'dan bunun karşılığında bir şey almak için mi? Hayır!" dedi. Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların "rehin" alındığı sözlerini de eleştirerek, bunun "seçimden önce kullanılmış yanlış ve popülist söylemler" olduğunu ifade etti. 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde kendi rızasıyla ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 10 ayı aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame henüz hazırlanmadı.

Yücel'in avukatları geçen nisan ayında Yücel'in hakim karşısına çıkarılmayışı ve ağır tecrit koşullarında tutulması gerekçesi ile AİHM'ye başvurmuştu. Gazeteci Deniz Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor. Yumuşama sinyalleri Öte yandan son aylarda Türkiye'de "terör propagandası yaptıkları ya da terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarından bazılarının serbest kalması iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama sinyalleri olduğu şeklinde yorumlanıyor. Büyükada davası kapsamında Türkiye'de Temmuz ayında tutuklanan bilişim uzmanı ve aktivist Peter Steudtner 25 Kasım'da tahliye edildi. Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Merkel birer gün arayla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulunulduğu açıklandı. Bu görüşmelerden kısa bir süre sonra gazeteci Deniz Yücel'in tecriti kaldırıldı. Ardından Mayıs ayında tutuklanan çevirmen ve muhabir Meşale Tolu 18 Aralık'ta tahliye edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Alman vatandaşı gazeteci Tolu'nun tahliyesini "olumlu adım" olarak niteledi. Gabriel, Deniz Yücel'in yargılanmasına da en yakın zamanda başlanmasını istedi.