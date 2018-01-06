Çavuşoğlu Almanya'da: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi görüşmeleri başlamalı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in davetlisi olarak gittiği Almanya'da Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği üye ülkeleri için faydalı olacağını belirten Çavuşoğlu "bu kazan-kazan bir durum" dedi.

İki bakan, sabah yaptıkları görüşme sonrası basına açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Almanya arasında geçen yıl yaşanan gerilimleri hatırlatarak "Her konuda hemfikir olamayız ama ilişkileri yeniden yoluna koymak konusunda samimiyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de diyalog çağrısında bulunarak Türk ve Alman hükümetleri arasında yaşanan sorunların üstesinden gelmenin iki ülkenin de önceliği olması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bazı sorunlar yaşadık, ilişkilerimizde gerginlik de oldu ama biz iki Dışişlieri Bakanı olarak bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. İki devlet de, iki halk da gururludur, dolayısıyla her iki halk da baskıya tehdite boyun eğmez. Görüş ayrılıklarını bazen parantez içine alıp yola devam etmemizde fayda var".