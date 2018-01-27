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Çavuşoğlu: 'Amerika'dan Somut Adımlar Görmek İstiyoruz'

27.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 9 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Amerika’nın YPG’ye verdiğini desteği sonlandırdığına dair somut adımlar görmek istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amerika'nın YPG'ye verdiğini desteği sonlandırdığına dair somut adımlar görmek istediğini söyledi

Muhabirlere konuşan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanın H.R. McMaster ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın'ın telefon görüşmesinden aktarılan ‘ABD'nin YPG'ye silah vermeyeceğini teyit ettiği' açıklaması üzerine, Türkiye'nin, ABD'nin YPG'ye olan desteğini sonlandırdığına dair somut adımlar görmek istediklerini ifade etti, bu ancak bu şekilde iki ülkenin kaybolan güveni yeniden elde edebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD tarafından atılması gereken somut adımları şöyle sıraladı: ”Terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor”

Çavuşoğlu ayrıca Amerika'yı çelişkili mesajlar vermesi nedeniyle kınadı. Çavuşoğlu, ‘Başkan başka bir şey söylüyor, Pentagon başka bir şey söylüyor. Burada arazide onlarla iç içe girmiş insanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı bir şey söylüyor' dedi.

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