Çavuşoğlu: ‘Ansızın Afrin’e Müdahale Edebiliriz’

Çavuşoğlu, "İdlib'deki ihlallere bakıyorsunuz yüzde 95'i rejim veya rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Bu süreçten faydalanarak rejimin ılımlı muhalefeti, sivilleri yok etmesi mi? İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı. Eğer buradaki amaç bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi'ye gitmesini sağlamaksa, o da ters teper” dedi.

"Suriye rejimi sivillere ve ılımlı muhalefete saldırıyor”

Türkiye'nin İdlib'te ateşkes gözlem görev görevine devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, TSK'nın dördüncü gözlem istasyonunu kurmaya başladığını açıkladı. Suriye devletinin ‘O şehrin tamamını bombalayalım, yok edelim' düşüncesinde olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, bu tarz müdahalenin Soçi ve Cenevre süreçlerine zarar vereceğini belirtti: "Burada gördüğümüz durum, buradaki El Nusra ya da HTŞ dediğimiz grupların mevcudiyetini bahane olarak kullanıp sivillere ve ılımlı muhalefete saldırmak. Esasen rejimin bu saldırıları konusunda ve ateşkesi ihlal etme konusunda Rusya'nın ve İran'ın bir bahanesi olamaz. Çünkü onlar destek vermediği sürece bu saldırılar olamaz.”

"Amerika'nın silah vermesi ilişkilerimizi zehirliyor”

Soçi Zirvesi'ne YPG katılımına Türkiye'nin karşı olduğunu kesin bir şekilde bir kez daha ortaya koyan Çavuşoğlu, böyle bir durumun siyasi çözüm sürecini baltalayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, "YPG'nin Kürtler'in tek temsilcisi olduğu düşüncesi doğru değil. Terör örgütünü kim kendisine temsilci seçer? Ancak radikal unsurlar ya da baskıyla bunlara boyun eğmek zorunda kalanlar seçer. Böyle bir ihtimal vermiyoruz ama YPG'nin olduğu ortamda olmayacağımızı ve öyle bir sürece katılmayacağımızı da baştan net bir şekilde söyledik. Amerika'nın YPG'ye silah vermesi şu anda bizim ilişkilerimizi zehirleyen en önemli iki konu. Amerika hatalarını düzeltmezse zaten ilişkilerimiz daha da zarar görebilir” diye konuştu.