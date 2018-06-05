Çavuşoğlu Berlin'den daha fazla silah satışı istedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Almanya ilişkileri ve 24 Haziran seçimlerine ilişkin Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı. Alman hükümetinden Türkiye'ye daha fazla silahlanma malzemesinin satışını onaylaması talebinde bulunan Çavuşoğlu, "Biz NATO müttefikiyiz ve bu tür kısıtlamalardan kaçınmalıyız" dedi. Çavuşoğlu, hükümetinin silah satışı ve ekonomik ilişkiler de dahil ilişkileri her düzeyde normalleştirmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin üretmek istediği Altay tipi tankların yapımına Alman Rheinmetall şirketinin katılımını istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'deki firmaların bu tankları Rheinmetall'le üretmek istediklerini belirterek "böyle bir işbirliğinin cazibeli olabileceğini" sözlerine ekledi. Rheinmetall'in tank üretimine katkıda bulunması Almanya'da Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

"Siyasi engeller olmamalı"

İşbirliğinin önündeki siyasi engeller olmaması gerektiğini savunan Çavuşoğlu, geçen yıl ikili ilişkilerde yaşanan krize atıfta bulunarak "Tamamen geçtiğini söyleyemem" şeklinde konuştu. Ancak gerginliğin azaltılmasında büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Çavuşoğlu, Almanya'nın eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'le ilişkilerdeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması konusunda görüş birliğine vardıklarını vurguladı.