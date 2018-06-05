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Çavuşoğlu Berlin'den daha fazla silah satışı istedi

05.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman hükümetinden Türkiye'ye daha fazla silahlanma malzemesinin satışını onaylamasını istedi.

Çavuşoğlu Berlin'den daha fazla silah satışı istedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Almanya ilişkileri ve 24 Haziran seçimlerine ilişkin Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı. Alman hükümetinden Türkiye'ye daha fazla silahlanma malzemesinin satışını onaylaması talebinde bulunan Çavuşoğlu, "Biz NATO müttefikiyiz ve bu tür kısıtlamalardan kaçınmalıyız" dedi. Çavuşoğlu, hükümetinin silah satışı ve ekonomik ilişkiler de dahil ilişkileri her düzeyde normalleştirmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin üretmek istediği Altay tipi tankların yapımına Alman Rheinmetall şirketinin katılımını istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'deki firmaların bu tankları Rheinmetall'le üretmek istediklerini belirterek "böyle bir işbirliğinin cazibeli olabileceğini" sözlerine ekledi. Rheinmetall'in tank üretimine katkıda bulunması Almanya'da Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

"Siyasi engeller olmamalı"

İşbirliğinin önündeki siyasi engeller olmaması gerektiğini savunan Çavuşoğlu, geçen yıl ikili ilişkilerde yaşanan krize atıfta bulunarak "Tamamen geçtiğini söyleyemem" şeklinde konuştu. Ancak gerginliğin azaltılmasında büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Çavuşoğlu, Almanya'nın eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'le ilişkilerdeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması konusunda görüş birliğine vardıklarını vurguladı.

Ancak eski veya yeni hükümetin bu noktada rol oynamadığını, aynı partilerin hâlâ Almanya'da iktidarda olduğunu belirten Çavuşoğlu, Gabriel'in halefi Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını hafifletmeyi düşünebileceğini söylediğini aktardı.

24 Haziran seçimleri

Çavuşoğlu 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak da Almanya'daki Türklerin çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Almanya'da seçim propagandası yapılmasına izin verilmemesinin destekçilerini sadece tahrik ettiğini savunan Çavuşoğlu, bu seçimlerden de 16 Nisan referandumuna benzer bir sonucu elde edeceklerine inandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığına sistemine geçişin oylandığı referandumda Almanya'da oy kullananan Türklerin yüzde 63'ü Erdoğan cephesinin savunduğu "evet" oyu vermişti.

Almanya'nın geçen yıl koyduğu seçim propagandası yasağının toplanma özgürlüğüne karşı olduğunu, ancak Almanya'nın kararına yine de saygı duyduklarını belirten Çavuşoğlu, HDP'nin Almanya'da seçim kampanyası yapmaya çalışmasını ise eleştirdi.

dpa/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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