Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alım sürecinin tamamlandığını, artık geriye sadece teslimatın kaldığını söyledi. Çavuşoğlu, “Biz artık S-400’ü aldık. Bunun sorgulanmasına gerek yok” diyerek, gelecek yıl sonuna doğru ilk bataryaların geleceğini açıkladı.

NATO zirvesi için geldiği Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ve bazı NATO üyesi ülkelerden bu satışı sorgulayan açıklamalar ve soruların geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Teknik kısmını anlayabiliyoruz. Örneğin S-400’ün NATO’yu ve NATO sistemlerini, müttefikleri düşman olarak tanımlayıp tanımlamadığını sormaları ya da bunu anlamaya çalışmaları normal. Bu konuda biz de zaten hassasız, alırken de bu konularda şartlarımızı da ortaya koyduk. Bu bizim ihtiyacımızdı, acil bir ihtiyacımızdı. Bu ihtiyacımızı müttefiklerimizden karşılamadığımız için Rusya’dan almak durumunda kaldığımızı, en iyi teklifi de Rusya’nın verdiğini, sonuçta da Türkiye’nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu, kendi kararını kendisinin verebileceğini söyledik, bugün de söyledik, sürekli vurguluyoruz.”