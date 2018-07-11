Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alım sürecinin tamamlandığını, artık geriye sadece teslimatın kaldığını söyledi. Çavuşoğlu, “Biz artık S-400’ü aldık. Bunun sorgulanmasına gerek yok” diyerek, gelecek yıl sonuna doğru ilk bataryaların geleceğini açıkladı.
NATO zirvesi için geldiği Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ve bazı NATO üyesi ülkelerden bu satışı sorgulayan açıklamalar ve soruların geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Teknik kısmını anlayabiliyoruz. Örneğin S-400’ün NATO’yu ve NATO sistemlerini, müttefikleri düşman olarak tanımlayıp tanımlamadığını sormaları ya da bunu anlamaya çalışmaları normal. Bu konuda biz de zaten hassasız, alırken de bu konularda şartlarımızı da ortaya koyduk. Bu bizim ihtiyacımızdı, acil bir ihtiyacımızdı. Bu ihtiyacımızı müttefiklerimizden karşılamadığımız için Rusya’dan almak durumunda kaldığımızı, en iyi teklifi de Rusya’nın verdiğini, sonuçta da Türkiye’nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu, kendi kararını kendisinin verebileceğini söyledik, bugün de söyledik, sürekli vurguluyoruz.”
Ancak bunun dışındaki sorgulamaları kabul etmediklerini belirten Çavuşoğlu, “Yani acaba Türkiye NATO’dan uzaklaşıyor mu? Hayır, Türkiye NATO’dan uzaklaşmıyor. Eğer NATO müttefikleri, müttefiklerimiz bu ihtiyaçlarımızı karşılasaydı biz onlardan alacaktık, önceliği de onlara verdik” diye konuştu.
Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Neticede biz zaten artık S-400’ü aldık. Bunun sorgulanmasına da gerek yok. Bu anlaşma bitti, uzun zaman önce bitti. Kredi meselesi vardı o da tamamlandı. Süreç tamamlandı. Artık sadece teslim süreci var ve önümüzdeki yıl sonuna doğru ilk bataryalar gelecek. Neticede artık bunun sorgulanmasına da gerek yok. Yunanistan’da S-300 var. S-300’ler nasıl NATO’yu düşman olarak tanımlamıyorsa S-400’ler de NATO’yu ve müttefikleri düşman olarak tanımlamayacak. Bunu da zaten kendilerine de sürekli söylüyoruz.”
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