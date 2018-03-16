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Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladı: FETÖ'cü gördüm sizi!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 10:40 | Son Güncelleme

Astana'daki Suriye zirvesinde, provokatif sorular soran bir Kazak gazeteciyi tersleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sorularınıza bakınca FETÖ'cü gördüm sizi. Cevap vermeyeceğim" ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Halep senaryosunun tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Teröristleri yok etmek için sivilleri öldürmek doğru bir strateji değildir. Doğu Guta'da insani bir dram vardır. Rusya'nın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak yetersiz. İnsani yardımların engelsiz şekilde ulaşması lazım. Dün tutuklu ve kaçırılmış kişilerin salıverilmesi konusunda ilk toplantıyı burada gerçekleştirdik. Çalışma grubunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Suriye halkına yardımcı olmaya devam edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında Astana'da bir araya geldi.

"SİVİL HALKIN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Doğu Guta'daki durum insani felaket düzeyindedir. Terör unsurlarını sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. Terör örgütleriyle ılımlı muhalefet yada sivil halkın bir arada olmaması gerekiyor. Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

"TERÖRİSTLERİN İDLİB'E GİTMESİNE KARŞIYIZ"

Sadece Doğu Guta'da değil, tüm kuşatılmış bölgelerde… Ve Fırat'ın doğusu dahil, siviller konusunda hassasiyetimiz var. Afrin'de de var. Bugüne kadar sivillerin öldürülmemesi de bizim hassas yaklaşımımızdan kaynakların. Doğu Guta'da ise, İdlib'de de oldu… Teröristlerin İdlib'e gitmesine de karşıyız. Tehdit oluşturuyorlar. Terörle mücadele etme bahanesiyle sivillerin öldürülmesine karşıyız. Teröristleri etkisiz hale getirme konusunda özellikle sivillerin ağırlıklı yaşadıkları yerde değişik stratejilerimizin olması lazım. Doğrudan teröristleri hedef almamız lazım.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN GAZETECİYE: FETÖ'CÜ GİBİ GÖRDÜM SİZİ

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir iş adamının kaçırılması girişimiyle ilgili soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

Gazeteci, Çavuşoğlu'na şu soruyu yöneltti:

"Üçlü görüşmede Afrin operasyonu gündeme getirildi mi? Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi? İsviçre basınında çıkan haberlere göre 2 Türk diplomatın Nazi Almanyasındaki yöntemlerle birisini kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki resmi açıklamanız nedir? Ve İsviçre bu diplomatların dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim."

"Kendinizi bir daha tanıtır mısınız? Nerede çalışırsınız?" sorusu soran Çavuşoğlu, "Yerel gazeteciyim" cevabını aldı. Türk Dışişleri Bakanı daha sonra şunları söyledi:

"Kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazeteci olarak da bilmiyorum. Sorduğunuz soruyla biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzıyla sorulan sorulara zaten cevap vermem. Afrin konusunda açıklamalarımızı yaptık."

Çavuşoğlu, gazetecinin İsviçre'deki olayı tekrar sorup 'diplomasi skandalı' olarak nitelemesinin ardından "FETÖ'cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum" dedi.

ÜÇ BAKANIN ORTAK BİLDİRİSİ

Üç bakanın hazırladığı ortak yazılı bildiride, Suriye'deki krizin çözümüne ve etnik ve mezhepsel farklılıkların azaltılmasına olumlu etki yapacak görüşmelerin devam etmesine karar verildiği ifade edildi.

Geçen yıl içerisinde özellikle DEAŞ varlığının bitirilmesindeki uluslararası terörle mücadelede gösterilen ortak çabaların vurgulandığı bildiride, sahadaki şiddetin azaltılması için koordine çabaların sürmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılığa dikkat çekilerek, hiçbir aktörün ilgili BM kararları, Suriye'nin farklı kesimlerinin temsilcilerinin Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde ifade ettiği prensiplerin dışında hareket etmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ortak bildiride, Soçi'deki kongrenin BM gözetimindeki siyasi sürece ivme kazandırdığı, özellikle anayasa komitesi kurulması ve Cenevre'de çalışmalara başlaması gerektiğine değinildi.

Üç bakanın ortak yazılı bildirisinde, Astana'daki 8 toplantıda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğunun belirtilerek, taraflar arasında güven oluşturulması, insani durumun iyileştirilmesi ve siyasi çözüm bulma çabalarına ivme kazandırılması gerektiği de vurgulandı.

Ortak bildiride, gerginliği azaltma bölgelerine saygı duyulması gerektiğine işaret edilerek, bu bölgelerin ülkenin bütünlüğüne zarar vermeyeceğine de dikkat çekildi.

Üç bakanın bildirisinde, DEAŞ, Nusra Cephesi ve El Kaide ile ilişkili tüm diğer terör gruplarıyla mücadelenin süreceğine değinildi.

Halen devam eden çatışmalardan etkilenen bölgelere insani erişimin hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde ulaştırılması ihtiyacının da ifade edildiği bildiride, ateşkesin garantörü olarak üç ülkenin gözlem görevlerini de hızlandıracakları değerlendirmesi yer aldı.

Bildiride, BM'nin Doğu Guta, Yermük, Fua ve Kefreya, İdlib, kuzey Hama, Rukban ve Rakka ile ilgili olarak aldığı 2401 sayılı kararın memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Üç ülkenin ortak bildirisinde, insani mayın temizliği, sosyal ve ekonomik tesisler gibi temel altyapı değerlerinin ve tarihi mirasın korunmasının önemine de atıf yapılarak, alıkonulanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp kişilerin aranması konularında ortak çalışma grubunun dün ilk toplantısını yapmasından memnuniyet duyulduğu ve toplantılarına devam edeceği belirtildi.

Bildiride, Astana'da gelecek toplantının mayıs ayı ortasında yapılmasına karar verildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Astana Mevlüt Çavuşoğlu FETÖ İRAN Rusya

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
soru sorulduğu zaman cevap veremeyince akpliler hemen fetöcü diyorlar. valla artık halk bunlara gülüyorlar çünkü en büyük fetocu herkes biliyor akp. fetoyla mücadele yapılsa zaten akp de adam kalmaz.
@baranberfin2011 gazeteci(!); Fetö cü birinin paketlenip Türkiye ye getirilmek istenmesinden rahatsız olmuş bundan sen NEDEN rahatsız oldun?
@baranberfin2011 --iyide hapse atılan yüzbinler masum halk bunlar neden hapse girmiyor yok bu ülkede üst bir akıl adamı hapse atıyon sizin akdar övmemiştir sen ve akp nin içinde övenleri tüm ülke biliyor en başındakinden itibaren sen överken içeri atılmıyon ama masum halk içeri atılıyor .
@baranberfin2011 ve PALERMO AKTROL DEVREDE !!!!
a'dan z'ye hepsi kabadayı anasını satiyim. soru sordu cevap ver işte ne o afra tafralar.
milleti nasıl kaldıracaklarını iyi biliyorlar ciftlik bankta kudüs kırmızı çizgimiz tarzı konuşmalar. siyasettede fetöcü deyip geç cevap vermeyeceğiniz bir soru varsa orda oturmayın halk değilsiniz siz cevap vermek zorundasınız kimseyeyi osun busun diye ayırmayın artık.
damara basılınca herkesi fetöcü yapıyorsunuz sn bakan cevap vermek çokmu zordu anlaşılan çalışmadığınız yerden soru gelmiş
herkes fetocu siz tertemizsiniz
İşlerine gelmeyince fetönün arkasına sığınıyorlar ve fetöcü diye suçluyorlar. Asıl fetöcü kendileri.
HIRSIZLIKYAP.PARA SIFIRLA.YAKALAN.SENİ YAKALAYANA SEN FETÖCÜSÜN DE KURTUL.İYİ İŞ VALLA.
Hangi ağızla olursa olsun, bir gazetecinin (uluslararası da, yerel de olsa) sorduğu en zor soruya cevap veresin diye o koltuğa geçtin. Politik cevap veremiyorsanız kapasiteniz yok demektir. O makamda durmayın.
kazakistanda yerel gazeteci olduğunu iddia eden tip Türkçe soru soruyor.yersen.yerel gazeteci.feto nun iti.
@empome dünyada türkçeyi bir sen mi biliyon.
kendilerini iyi görmeleri için bunlara ayna gerek
@sadikaliyuceer büyük bir ayna
AYARLI SORU OLMAYINCA AFALLAMIŞ BİZİMKİSİ.
la bu nasıl iş fikrin söyledinmi alın bunu bu fetöcü diyorla vatan hayinidir diyorlar ( KENDİLERİ ÇOK MİLLİYETÇİ) Yaaaaaaaaaaaaaaaa
Size göre herkes fetöö cü bir siz değilsiniz.
Artık komik duruma düşmeyin ya.
lan sizden ala fetöcü mü var
Ben çavuşoğlunun yerinde olsam korumaların silahını kapıp fetöcünün kafasına sıkardım
güçlü Türkiye ver mehteriii....
Seçim günüde biz sizi fetöcü görecez..
Dünya geoidtir hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döner, bir dik üçgende iki kısa kenarın uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. su 100 derecede kaynar, 2*2=4 eder diyen herkes fetöcüdür yada pe gagalıdır.
Seviyesizlik utanç verici...
Boyle insanlar dis isleri bakani oluyor ulkemizde .) Hic ama hic akil denen sey yok hep halki kandirmaya alismislar halkimizda salak zaten simdi okuyup sevinen vardir bakin dis isleri bakani gazeteciye nasil fetocu dedi diye. Ulkemizde yok kalmadi boyle gazeteci zaten nerde akli selim guzel vicdanli bi insan var iceri attilar pipini sallasan boyle bakana denk geliyo ne dedigini bilmeyen insanlari sucu bucu diye siniflandiran kendinden yetersiz bakana..
İŞİNE GELMEDİ Mİ HEMEN FETÖCÜ....
bak sen fetöcülere
yeni bahane
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