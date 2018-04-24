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Çavuşoğlu: ‘En Kısa Zamanda Pompeo İle Görüşeceğiz’

24.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

New York’ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreter Guterres’le görüştü, Batı’yı terör konusunda çifte standart uygulamakla suçladı ve Mike Pompeo Dışişleri Bakanlığı görevine başlar başlamaz görüşme yapacaklarını söyledi

Çavuşoğlu: ‘En Kısa Zamanda Pompeo İle Görüşeceğiz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta resmi temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu bugün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutarres ile görüştü. Görüşmede Suriye ve Kıbrıs konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Çavuşoğlu, daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu’nda ‘Barışı İnşası ve Sürdürülmesi’ konulu toplantıda da bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler’de gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak çalışmalara ara verilmediğini belirterek yeni Amerikan Dışişleri Bakanı’nın göreve başlamasının ardından en kısa zamanda bir görüşeceklerini söyledi.

“İnsanının değeri bölgelere göre değişiyor mu?”

Bakan Çavuşoğlu, teröre karşı Batı’nın çifte standart uyguladığını söyledi. Çavuşoğlu, Ortadoğu’da veya Afrika’da masum insanların her gün terörün kurbanı olup can vermesinin Batı’da haber değeri bile taşımadığını ancak Batı’da aynısı olunca medyanın manşetlerine taşındığını belirtti. Çavuşoğlu, “İnsanının değeri bölgelere göre değişiyor mu? Çifte standartlarla daha iyi bir dünyaya sahip olamayız” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’in bugün en fazla reforma ihtiyacı olan bir kurum olduğunu vurgulayarak Genel Sekreter Antonio Gutarres’in reformlarla ilgili vizyonunu desteklediğini kaydetti. Çavuşoğlu, “BM’de reform hareketini destekliyoruz. Ancak Güvenlik Konseyi’nin çalışamayan yapısı değişmedikçe reformlar amacına ulaşmaz. Dünya beşten büyüktür” diye konuştu.

“Suriye konusunda yol haritamızın onaylanıp uygulamaya geçmesi gerekiyor"

Birleşmiş Milletler’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili sorulan bir soruyu da yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak çalışmalara ara verilmediğini belirterek yeni Amerikan Dışişleri Bakanı’nın göreve başlamasının ardından bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Öncelikle Pompeo’yu tebrik ediyorum. Komiteyi başarıyla geçti. Kongre ve Senato’da bir problem olacağını düşünmüyorum. En kısa zamanda görevine başlar. Daha şimdiden ofislerimiz, ikimiz arasındaki toplantının hazırlıklarını başlattılar. Tarih çalışmasını da yapacaklar. Tabi göreve geldikten sonra bunu değerlendireceğiz. Ama mümkün olan en kısa sürede ABD’lilerin de bizimle görüşmek istediğini biliyoruz. Ön mutabakat sağladığımız yol haritası konusunda Dışişleri Bakanları olarak da mutabakatımızı verelim ve uygulama safhasına geçelim. Topu taca atmayalım. Somut adımlarla uygulamayı birlikte gerçekleştirelim. Hem sorunları halledelim hem de kimsenin tereddüdü kalmasın. Çok ciddi sorunlar olduğunu sizler de biliyorsunuz (YPG

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