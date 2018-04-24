Çavuşoğlu: ‘En Kısa Zamanda Pompeo İle Görüşeceğiz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta resmi temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu bugün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutarres ile görüştü. Görüşmede Suriye ve Kıbrıs konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Çavuşoğlu, daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu’nda ‘Barışı İnşası ve Sürdürülmesi’ konulu toplantıda da bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler’de gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak çalışmalara ara verilmediğini belirterek yeni Amerikan Dışişleri Bakanı’nın göreve başlamasının ardından en kısa zamanda bir görüşeceklerini söyledi.

“İnsanının değeri bölgelere göre değişiyor mu?”

Bakan Çavuşoğlu, teröre karşı Batı’nın çifte standart uyguladığını söyledi. Çavuşoğlu, Ortadoğu’da veya Afrika’da masum insanların her gün terörün kurbanı olup can vermesinin Batı’da haber değeri bile taşımadığını ancak Batı’da aynısı olunca medyanın manşetlerine taşındığını belirtti. Çavuşoğlu, “İnsanının değeri bölgelere göre değişiyor mu? Çifte standartlarla daha iyi bir dünyaya sahip olamayız” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’in bugün en fazla reforma ihtiyacı olan bir kurum olduğunu vurgulayarak Genel Sekreter Antonio Gutarres’in reformlarla ilgili vizyonunu desteklediğini kaydetti. Çavuşoğlu, “BM’de reform hareketini destekliyoruz. Ancak Güvenlik Konseyi’nin çalışamayan yapısı değişmedikçe reformlar amacına ulaşmaz. Dünya beşten büyüktür” diye konuştu.