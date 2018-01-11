Çavuşoğlu: Erdoğan Merkel'i davet edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Alman gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Başbakan Angela Merkel'i davet edeceğini ya da Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesinden yana olduklarını belirtti.

Erdoğan'ın birçok kez Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesi yaptığına dikkat çeken Çavuşoğlu, iki ülke arasında diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya İle Türkiye ilişkilerindeki gerginliğin en önemli sebebi Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de yaklaşık 11 aydır hakkında iddianeme olmadan tutuklu bulunması.

Çavuşoğlu bu konudaki soruyu bir kez daha "Deniz Yücel'in tutuklu olmasında benim çıkarım nedir? Karşılığında ne elde edeceğim? Hiçbirşey. Bu durum ilişkilerimizi zehirliyor. Bu hoşuma mı gidiyor? Hayır. Ancak bu sorundan kurtulmak için yargıya müdahale edemem" sözlerini yineledi.

Çavuoğlu aynı zamanda “Deniz Yücel'in akreditasyonu olmadığını ve gazetecilik nedeniyle tutuklu bulunmadığını” tekrarladı.