Çavuşoğlu: FETÖ'nün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika'dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik. İade taleplerimiz gerçekleşmedi, henüz bir soruşturma açılmadı" diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı konularda görüş ayrılıklarımız ve ilişkilerimizde inişler-çıkışlar olabilir ama bu FETÖ meselesi ile ABD'nin PYD'ye silah vermesi meselesi dolayısıyla ilişkilerimizde bir gerginlik var. Bunları da diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz."

"TÜRK MİLLETİNE NASIL DAVRANACAĞINIZI ÖĞRENMENİZ LAZIM"

Çavuşoğlu, "Türk milleti uyandı, Türk milletinin yeniden kendisine güveni geldi. Bunu Avrupalı dostlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye ve Türk milletine nasıl davranacağınızı biraz öğrenmeniz lazım. Tepeden bakarak baskıcı anlayışla olmaz, iki eşit ortak gibi konuşacağız. Sorunları da bu şekilde aşacağız" ifadesini kullandı.

"SURİYE'YE İSTİKRAR GELMEDEN OLMAZ"

Suriye'de geçen yılarda sürekli katliamların konuşulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"2017'de özellikle Astana Süreci'yle ve attığımız diğer adımlarla bugün Suriye'de şartlar daha iyi. Tamamen iyi mi, hayır değil. Siyasi çözüm olmadan ve Suriye'ye istikrar getirmeden olmaz ancak iyiye gidiyoruz ve siyasi sürece odaklandık. Türkiye burada başrolü oynuyor."

(AA)