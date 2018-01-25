Çavuşoğlu: Güvenli bölge için önce güven gerek

Çavuşoğlu, güvenli bölge için ABD ile güvenin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge için "önce ABD ile güven tesis edilmesi gerektiğini" söyledi. Çavuşoğlu, güven tesisi için de "ABD'den somut adımlar görmeleri gerektiğini" kaydetti.
ABD ile "farklı yorum, hedef ve beklentileri olabileceğini" belirten Çavuşoğlu, "Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım" şeklinde konuştu.
Türk-Amerikan ilişkilerinde mevcut olan güven sorunuyla ilgili olarak Çavuşoğlu, "Daha önce neden güvenemeyeceğimize dair açıklamalarda bulundum, sebeplerini de açıkladım. ABD'nin YPG'ye verdiği silah, Münbiç'ten bu yana ABD'nin bize verdiği hiçbir sözü tutmaması, en son sayın Trump'ın 'YPG'ye bundan sonra silah vermeyeceğiz' demesi, hatta dün akşamki telefon görüşmesinde 'artık vermiyoruz' demesi. Bunları uygulamada da görmemiz lazım" dedi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in ABD'de yaşıyor olmasının da bir "güven bunalımı" yarattığını kaydetti.
"Suriye'ye saldırmayacağız"
Çavuşoğlu, Türkiye'ye karşı bir hamlede bulunmadıkları sürece Suriye ordusuna bir saldırıda bulunulmayacağını da sözlerine ekledi. BBC'ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak operasyonunu "işgal" olarak nitelendirmişti. Mekdad "Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var" demişti.
Rex Tillerson da birkaç gün önce, Türkiye'nin endişelerine cevap verme amacıyla Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma ihtimalini Türkiye ile ele aldıklarını açıklamıştı. Tillerson, bölgede oluşturulacak bir güvenli bölgenin istikrarı sağlamada ve Türkiye'nin güvenliği konusundaki "meşru endişelerini" gidermekte yardımcı olabileceğinin altını çizmişti.
DW/Reuters/BÜ/ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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