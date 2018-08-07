HABER

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

ABD’den yapılan açıklamada ‘İki ülkenin Dışişleri Bakanları dün telefonda görüştü’ denildi. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler! Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler!
California’daki Yangın Eyalet Tarihinin En BüyüğüCalifornia’daki Yangın Eyalet Tarihinin En Büyüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pompeo Çavuşoğlu Türkiye görüşme ABD

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler!

Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler!

Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...

Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

FT: Erdoğan ekonomide Putin'in izinden gitmeli

FT: Erdoğan ekonomide Putin'in izinden gitmeli

ABD'ye gidecek heyet belli oldu

ABD'ye gidecek heyet belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.