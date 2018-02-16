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Çavuşoğlu: ‘İlişkilerimizi Normalleştireceğiz’

16.02.2018 18:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson ile ortak basın toplantısında, “Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkilerimizi tekrar normalleştirme anlayışındayız” dedi

Çavuşoğlu: ‘İlişkilerimizi Normalleştireceğiz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la ortak basın toplantısında, “İlişkilerimiz kritik bir aşamada. Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşamdan bu yana ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkilerimizi tekrar normalleştirme anlayışındayız” dedi.

Çavuşoğlu, Ankara Palas’taki ortak basın toplantısında, Tillerson ile dün akşamdan beri yürüttükleri temaslar sonucunda Türk

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Biz incirlik kapatılacak diye beklerken bopcular aklımızla dalga geçip gülüyor şehitlerimiz ruhu şad olsun PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ABD verdiği silahlarla vatan evlatları katlediliyor
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