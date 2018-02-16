Çavuşoğlu: ‘İlişkilerimizi Normalleştireceğiz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la ortak basın toplantısında, “İlişkilerimiz kritik bir aşamada. Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşamdan bu yana ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkilerimizi tekrar normalleştirme anlayışındayız” dedi.

Çavuşoğlu, Ankara Palas’taki ortak basın toplantısında, Tillerson ile dün akşamdan beri yürüttükleri temaslar sonucunda Türk