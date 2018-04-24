Çavuşoğlu ilk kez Maas ile bir araya geldi

Görüşmede ele alınan konulardan biri de Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesi ihtimaliydi.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mart ayında göreve başlayan Alman mevkîdaşı Heiko Maas ile ilk kez bir araya geldi. Reuters haber ajansının diplomatik çevrelerden aldığı bilgilere göre, iki bakanın görüşmesinde Suriye krizi ile Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumu ele alınan konular arasındaydı. İki bakanın da Suriye krizinin çözümü için hedeflenen siyasi sürece Türkiye'nin de dahil olması gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduğu aktarıldı. Görüşmede, Maas'ın Türkiye'de siyasi nedenlerle halen tutuklu bulunan beş Alman vatandaşının durumunu da gündeme getirdiği kaydedildi. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, yarım saatten fazla süren görüşmeyi Alman tarafı "yapıcı bir atmosferde geçen iyi bir görüşme" olarak değerlendirdi. Görüşmede Maas'ın iki ülke arasındaki ilişkilerde geçen aylarda görülen olumlu sinyallerin yapıcı adımlara dönüşmesini umduğunu ifade ettiği belirtildi.

Yabancı siyasetçilere seçim kampanyası izni yok Dpa'nın haberinde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Maas ile yaptığı görüşmede ele alınan konulardan birinin de erken seçimler öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da yapacağı olası seçim kampanyaları olduğu belirtildi. Ancak haberde, içeriğe ilişkin bilgi verilmedi. Maas, görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine kesinlikle izin verilmeyeceğine dikkat çekmişti. Alman hükümeti geçen yıl yıl, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı. Solingen tartışması Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türk mevkîdaşı Çavuşoğlu'nun Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törende konuşma yapmasını ise "seçim etkinliği" olarak değerlendirmemişti. Maas, Çavuşoğlu'nun 29 Mayıs'ta Solingen'deki törene katılacak olmasına ilişkin olarak, "Bu bizim için bir seçim etkinliği değil, çünkü bunun farklı bir arka planı var" şeklinde konuşmuştu. Maas, bu törende "korkunç saldırının kurbanlarının anılacağına" dikkat çekmişti.

Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek törende, 25 yıl önce aşırı sağcılar tarafından kundaklanan binada yaşamını yitiren beş kişi anılacak. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Solingen'de düzenlenecek anma törenine katılacak olması Almanya'da tartışma yarattı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Çavuşoğlu'na anma töreninde seçim kampanyası yürütmemesi çağrısında bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Laschet, "Solingen'de yaşamını yitirenleri anma töreni, seçim kampanyası olarak kullanılmamalı" dedi. Laschet, bu törende Türkler ve Almanların birlikte kurbanları anacağını da sözlerine ekledi. Muhafeletten tepki Yeşiller partili milletvekili Cem Özdemir Augsburger Allgemeinen gazetesine yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Solingen'deki anma törenine katılarak bir konuşma yapacak olmasını eleştirdi. "Biz seçim kampanyası yapacak Türk siyasetçilere yönelik tutumu tartışırken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çoktan bu yönde adım atmış" diyen Özdemir, muhafelet için de aynı haklar söz konusu olmadığı sürece buna izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.