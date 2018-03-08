Çavuşoğlu: ‘Irak’la PKK’ya Karşı Ortak Operasyon Yapacağız’

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar El Ebadi’yle de görüş birliği içerisinde olduklarını, Irak yönetiminin de ülkesini terör örgütlerinden temizlemek istediğini aktardı. Bakan Çavuşoğlu, "Irak içinde de kanton benzeri durumlar oluşturmaya başladı PKK, en az Bağdat kadar hatta daha çok IKYB için tehdit” ifadesini kullandı.

CNNTürk’ün geçtiği habere göre, PKK’nın Irak’tan da temizlenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Irak hükümetiyle PKK’ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir. Afrin harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var. O dağlardan da Türkiye’deki gibi PKK temizlenmeli. PKK, Süleymaniye ve Kerkük içine kadar girdi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre de, Viyana’da Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile ortak basın toplantısında da konuyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, “(Afrin) Harekat Mayıs’ta biter mi?” sorusuna ilişkin şunları söyledi: "Bir an önce bitmesini arzu ederiz. Şimdi kritik aşamalar aşıldı. Dağlık bölgeler ele geçirildi. Sınır kontrolü sağlandı. Afrin'e doğru ilerliyoruz. Tabii Afrin'e vardığımız zaman daha da dikkatli olmamız gerekiyor ki siviller etkilenmesin. Bizim hedefimiz teröristler. İnsani yardım, siviller konusunda herkesten hassasız. Zaten bu konuda eğitimli, özel güçlerimiz Afrin'e gittiler. Dolayısıyla ne kadar erken biterse burası o kadar erken istikrara kavuşur. Sivil insanlar buraya dönebilir."

Irak hükümetiyle PKK'ya yönelik bir sınır ötesi operasyon olup-olmayacağı sorusu üzerine de Çavuşoğlu, Irak'ta IŞİD konusunda önemli başarı elde edildiğini ancak bu dönemde PKK'nın dağlardan Kerkük'e kadar inmeye başladığını söyledi. Çavuşoğlu, "Buralarda terör örgütü varken Irak da kendisini güvende hissetmez. Irak derken sadece Bağdat'ı kastetmiyorum. Irak'ta PKK'dan en çok rahatsız olan Iraklı Kürtler’dir. Yani Kuzey Irak yönetimidir" dedi. Çavuşoğlu, Irak'ta PKK ve diğer terör örgütlerinin temizlenmesinin gerek Türkiye gerekse Suriye ve Irak için de önemli olduğunu ve bu konuda da birlikte adımlar atacaklarını vurguladı.

“Salih Müslim İsveç’te”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve ülkeden geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.