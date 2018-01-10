Çavuşoğlu: İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirsin, Suriye rejimini durdursun

Suriye iç savaşının başlangıcında cihatçı grupların sahneye çıktığı yerlerin başında gelen İdlib'e Aralık 2016'daki tahliyelerin ardından Halep'ten ayrılan militanların ve ailelerinin yerleştirildiği kent olma özelliğine de sahip.

2016'da adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren ve El Kaide'den ayrıldığını duyuran Nusra Cephesi, son süreçte başka cihatçı gruplarla birlikte kurduğu çatı örgüt Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), İdlib'in önemli kısmını kontrolü altında tutuyor.

Suriye'de oluşturulan dört çatışmasızlık bölgesinden birisi önemli bir kısmı cihatçı örgütlerin kontrolü altında bulunan İdlib'te kuruldu.

Çavuşoğlu, Fakat burada gördüğünüz durum, buradaki el Nusra ya da HTŞ dediğimiz grupların mevcudiyetini bahane olarak kullanıp sivillere ve ılımlı muhalefete saldırmak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) editör masasına katılan Çavuşoğlu, sahadaki istihbarat kaynakları ve teknoloji kullanılarak "dikkatli operasyonların" yapılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Türkiye ile birlikte çatışmasızlık bölgelerinin garantörü olan İran ve Rusya'nın ordunun İdlib'te düzenlediği hava operasyonlarını durdurmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

İran büyükelçisi bakanlığa çağrıldığını yalanladı

Suriye ordusu, son dönemde İdlib'e yönelik hava operasyonlarını artırdı. Türkiye de bu duruma tepki göstererek, İran ve Rusya büyükelçiliklerini dışişleri bakanlığına çağırdı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tahiryan Fard ise ülkesinin resmi uluslararası radyosu IRIB'e yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Ancak, AA Fard'ın sabah saatlerinde bakanlığa geldiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, İdlib'teki çatışmasızlık bölgesinde yapılan ihlallerin "yüzde 95'inin rejim veya rejimi destekleyen gruplar tarafından" yapıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, "İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı" diye konuştu.

"Eğer buradaki amaç bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi'ye gitmesini sağlamaksa, o da ters teper" diye konuşan Çavuşoğlu, 29-30 Ocak'ta Soçi'de yapılacak görüşmelerden sonuç alınması için çatışmaların durması gerektiğini vurguladı.