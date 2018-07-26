Çavuşoğlu: ‘Kimse Türkiye’ye Dayatmada Bulunamaz’

Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye yönelik yaptırım tehditlerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili bir tweet mesajı attı.

Çavuşoğlu mesajında, “Kimse Türkiye’ye dayatmada bulunamaz. Herhangi birinden gelen tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğü herkes için, istisna yok” paylaşımında bulundu.

Washington’dan gelen yaptırım tehditleri özellikle rahip Andrew Brunson’la ilgili. Brunson yaklaşık 2 yıldır tutulduğu cezaevinden ev hapsine alınmıştı.

Bir sonraki duruşmasının da Ekim ayında yapılması karara bağlanmıştı.

Brunson, terör örgütüne üye olmaksızın yardım etmek ve casuslukla suçlanıyor.

Suçlu bulunması halinde toplam 35 yıl ceza alması gündemde.

Dava Türk-Amerikan ilişkilerini son dönemde oldukça germiş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Başkanı Donald Trump’la yaptığı son telefon konuşmasında da konu gündeme gelmişti.

