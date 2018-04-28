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Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif Suriye'yi Görüştü

28.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova’da bir araya geldi. Görüşmelerin sonunda Suriye kriziyle ilgili ortak bir deklarasyon kabul edildi

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif Suriye'yi Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova’da bir araya geldi. İkili ve üçlü görüşmelerin sonunda Suriye kriziyle ilgili ortak bir deklarasyon kabul edildi.

Deklarasyon açıklamasını ortak basın toplantısında Sergey Lavrov yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ve Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Konseyi'nin tavsiyeleri doğrultusunda siyasi çözümün alternatifsizliğine bağlılıklarını koruduklarını söyleyen Lavrov, "Suriye'nin bu zorlu koşullar altında barış ve normalleşme yolunda ilerlemesi için bir yılı aşkın süre önce oluşturulan Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Suriye’de herhangi bir siyasi çözümün meşruluğu için Rusya, İran ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Menbiç’teki Kürt YPG varlığının sadece Suriye’nin toprak bütünlüğünü değil Türkiye’yi de tehdit ettiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in gündeminde ise ABD’nin nükleer anlaşma ile ilgili açıklamaları var. Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmanın değiştirilmesi ile ilgili taleplerinin İran halkı için kabul edilemez olduğunu söyledi.

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