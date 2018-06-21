Çavuşoğlu Menbiç için tarih verdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten ayrılacağını söyledi.

CNNTürk televizyon kanalına konuşan Çavuşoğlu, 4 Haziran’da başlayan bir aylık hazırlık çalışmalarının bitiminin ardından YPG'lilerin 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlayacağını belirtti. Çekilmenin 4 Haziran’da Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington'da onaylanan Menbiç yol haritası kapsamında yapıldığını belirten Çavuşoğlu, yol haritasının uygulamasında herhangi bir "sıkıntı” olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin IŞİD’e karşı savaşta YPG’ye verdiği silahları çekilme sırasında geri alacağını yineledi."Amerikalılar silahı nasıl verdiyse öyle alacak” diyen Çavuşoğlu, "Silahı veren Amerika'dır, toplayan da Amerika olacaktır. Biz YPG'lilerle muhatap olmayacağız, 'Silahı ver' demeyeceğiz. Silah benim silahım değil, silahı veren bellidir. Bizim yol haritamıza göre ABD, Münbiç'ten çıkarken YPG'lilerin silahlarını elinden alacak, biz buna nezaret edeceğiz, gözlemleyeceğiz” ifadesini kullandı.