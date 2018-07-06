Canlı yayında açıklandı! Menbiç'ten sonra hedef...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada "(ABD ile) Menbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var." dedi.
Çavuşoğlu, "Bu (Menbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Menbiç'ten çekildiği anlamına gelmez." diye konuştu.
ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin İran yaptırımları konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz" dedi.
S-400 GERİLİMİ
Bakan Çavuşoğlu "ABD yönetimi (S-400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor" diye konuştu.
"ABD, TÜRKİYE GİBİ BİR MÜTTEFİKİNİ KAYBETMEMELİ"
Çavuşoğlu, "(FETÖ ile ilgili) Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli" dedi.
PKK SEMBOLLERİNİN YASAKLANMASI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK sembollerinin yasaklanmasına ilişkin de şöyle konuştu:
"Avusturya, Almanya'daki yasayı örnek alan bir çalışma başlattı. Sonbaharda parlamentoya gelebilir.
PKK'nın Irak topraklarından temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."
AVUSTURYA'NIN DÖNEM BAŞKANLIĞI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(AB'de) Avusturya dönem başkanlığından bir beklentimiz yok. Avusturya'nın radikal bir karar almasını da beklemiyoruz" diye konuştu.
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