HABER

Canlı yayında açıklandı! Menbiç'ten sonra hedef...

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç operasyonu tamamlandıktan sonra Fırat'ın doğusuna geçileceğini bunun ABD ile yürütülen yol haritasında bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada "(ABD ile) Menbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var." dedi.

Çavuşoğlu, "Bu (Menbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Menbiç'ten çekildiği anlamına gelmez." diye konuştu.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin İran yaptırımları konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz" dedi.

S-400 GERİLİMİ

Bakan Çavuşoğlu "ABD yönetimi (S-400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor" diye konuştu.

"ABD, TÜRKİYE GİBİ BİR MÜTTEFİKİNİ KAYBETMEMELİ"

Çavuşoğlu, "(FETÖ ile ilgili) Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli" dedi.

PKK SEMBOLLERİNİN YASAKLANMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK sembollerinin yasaklanmasına ilişkin de şöyle konuştu:

"Avusturya, Almanya'daki yasayı örnek alan bir çalışma başlattı. Sonbaharda parlamentoya gelebilir.

PKK'nın Irak topraklarından temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

AVUSTURYA'NIN DÖNEM BAŞKANLIĞI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(AB'de) Avusturya dönem başkanlığından bir beklentimiz yok. Avusturya'nın radikal bir karar almasını da beklemiyoruz" diye konuştu.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Japonya, Aum Şinrikyo tarikatı liderini idam ettiJaponya, Aum Şinrikyo tarikatı liderini idam etti
350 bin Suriyeli sınıra dayandı!350 bin Suriyeli sınıra dayandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu ABD YPG erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Rabbim sizinle olsun sayın Bakanım. bu hükümet olmasa reis olmasa terör ülkeye hakim olurdu belkide.
dik dur sayın bakanım adamsın
bitmedi sizin yol haritanız.
teröristlerin istihbarata gerek yok... bizimkilerin bir davul zurna çalmadığı kalıyor... yani bizimkiler diyorki biz geliyoruz siz kaçın sonra biz gittikden sonra siz geri dönersiniz... bu da bizim milleti uyutma tekniği... burda söylüyorum bütün operasyonlar bittiğinde değişen birşey olmadığını ve sadece olan masum askerimize vede devletin bütçesine zararı olduğunu hep birlikte göreceğiz... temennim o durki... inşallah yanılırım ve terörün kökü kazınmış olur... vede en son bölgeye huzur gelir...
Diğer Haberler
Japonya, Aum Şinrikyo tarikatı liderini idam etti

Japonya, Aum Şinrikyo tarikatı liderini idam etti

350 bin Suriyeli sınıra dayandı!

350 bin Suriyeli sınıra dayandı!

'Kurşun geçirmez' dediği muskası sonu oldu

'Kurşun geçirmez' dediği muskası sonu oldu

Günlerdir kurtarılmayı bekliyorlardı! İlk acı haber geldi!

Günlerdir kurtarılmayı bekliyorlardı! İlk acı haber geldi!

Çok önemli iddia! 'Savaşı Beşar Esad kazandı!

Çok önemli iddia! 'Savaşı Beşar Esad kazandı!

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.