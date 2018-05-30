Çavuşoğlu: Merkel resmi davet demedi

Resmi davet olmadığını belirten Çavuşoğlu, konunun seçim kararından önce konuşulduğunu söyledi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiği yönünündeki sözleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başbakan Merkel'den Erdoğan için geldiğini ifade ettiği davetin henüz seçim kararı alınmadan önce yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Olayın özü ne? Cumhurbaşkanımız, son telefon görüşmelerinde hem (Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter) Steinmeier ile hem Merkel ile yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti görüşüldü ve Almanya'ya beklediklerini de söylediler. O zaman daha seçim kararı çıkmamıştı… Kendisi (Merkel) de dedi ki; 'Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini planlayacağız, sayın cumhurbaşkanını bekliyoruz.' Ama resmi davet demedi. Dolayısıyla daha önce konuşulan konunun devamıdır. Bu da son derece doğaldır. Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini bekliyoruz demesi de bir başbakan için gayet doğaldır."