Çavuşoğlu Mesut Özil ile telefonda görüştü

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise Özil'in tepkisinde haklı olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ırkçılık" gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Türkiye kökenli futbolcu Mesut Özil ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapıldı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da düzenlediği basın toplantısında Özil konusuna değindi. Ünal, "Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yine Twitter üzerinden, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum" diyerek 29 yaşındaki futbolcuya destek vermişti.
İngiltere'nin Arsenal kulübünde forma giyen Özil, geçen Mayıs ayında Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve birlikte fotoğraf çektirmesi nedeniyle bir süredir Almanya'nın gündemindeydi.
Özil'in bir başka Türkiye kökenli futbolcu İlkay Gündoğan'la birlikte gerçekleştirdiği görüşme, Erdoğan'ın seçim kampanyasına "alet olduğu" gerekçesiyle Almanya'da tartışma yaratmıştı. Gündoğan ve Özil tartışmaların ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de ziyaret etse de tepkiler dinmemişti. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan beklenmedik şekilde grup aşamasında elenmesi özellikle takımın as oyuncularından olan Özil'in Erdoğan ziyaretini yeniden gündeme getirmişti.
Devam eden tartışmalar nedeniyle Özil, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.
DW/GY,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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