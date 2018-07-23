HABER

Çavuşoğlu Mesut Özil ile telefonda görüştü

23.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'i telefonla aradı.

Çavuşoğlu Mesut Özil ile telefonda görüştü

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise Özil'in tepkisinde haklı olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ırkçılık" gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Türkiye kökenli futbolcu Mesut Özil ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da düzenlediği basın toplantısında Özil konusuna değindi. Ünal, "Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yine Twitter üzerinden, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum" diyerek 29 yaşındaki futbolcuya destek vermişti.

İngiltere'nin Arsenal kulübünde forma giyen Özil, geçen Mayıs ayında Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve birlikte fotoğraf çektirmesi nedeniyle bir süredir Almanya'nın gündemindeydi.

Özil'in bir başka Türkiye kökenli futbolcu İlkay Gündoğan'la birlikte gerçekleştirdiği görüşme, Erdoğan'ın seçim kampanyasına "alet olduğu" gerekçesiyle Almanya'da tartışma yaratmıştı. Gündoğan ve Özil tartışmaların ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de ziyaret etse de tepkiler dinmemişti. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan beklenmedik şekilde grup aşamasında elenmesi özellikle takımın as oyuncularından olan Özil'in Erdoğan ziyaretini yeniden gündeme getirmişti.

Devam eden tartışmalar nedeniyle Özil, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

DW/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
AKP: ‘Bedelli Askerlikten 1 milyon 324 Bin Kişi Yararlanabilir’AKP: ‘Bedelli Askerlikten 1 milyon 324 Bin Kişi Yararlanabilir’
'İngiltere İki IŞİD Üyesini ABD’ye Teslim Etmeyi Planlıyor''İngiltere İki IŞİD Üyesini ABD’ye Teslim Etmeyi Planlıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa'dan önemli Türkiye açıklaması: Kopyala-yapıştır yapmaya gerek yok!

Avrupa'dan önemli Türkiye açıklaması: Kopyala-yapıştır yapmaya gerek yok!

Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!

Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!

Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı

Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı

Kavruluyorlar! Rekor sıcaklık can aldı

Kavruluyorlar! Rekor sıcaklık can aldı

Böyle adet olmaz olsun! Sünnet edilen 10 yaşındaki kız kaybından öldü

Böyle adet olmaz olsun! Sünnet edilen 10 yaşındaki kız kaybından öldü

Masrafını karşılayamadığı için 1200 koyunu vurmayı planlıyor! Aralarında o da var!

Masrafını karşılayamadığı için 1200 koyunu vurmayı planlıyor! Aralarında o da var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.