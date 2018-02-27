Çavuşoğlu: Müslim’in peşini bırakmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Müslim’in peşini bırakmayacaklarını söyledi. Müslim ise hakkındaki iddialar için “asılsız” dedi.Türkiye, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim'in gözaltında tutulduğu Çekya'da serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Salı günü açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salih Müslim'i kastederek "Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var" dedi.

Müslim'in serbest bırakılması ile ilgili açıklama yayınlayan Türk Dışişleri Bakanlığı, Çekya mahkemesinin verdiği kararın "Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır” dedi.

Açıklamada, "Çek Mahkemesi Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir” denildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye, Çekya'daki mahkeme kararı öncesinde Türkiye'nin Çekya'ya Salih Müslim'i iade etmesi için nota verdi.