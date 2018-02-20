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Çavuşoğlu'ndan son dakika Esad ve YPG açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 10:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşar Esad ve YPG işbirliği iddialarına ilişkin Kanal 24 canlı yayınında kritik açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, "Rejim güçleri, Afrin'e girmedi. Rejim Afrin'le ilgili ikilem içinde. Rejim YPG ile mücadele ederse sorun yok, YPG'yi desteklerlerse bizi durduramazlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad rejiminin Afrin konusunda terör örgütü YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

24 TV'de soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin konusunda YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili, rejim güçlerinin henüz Afrin'e girmediğini, girip girmeyeceğinin de belirsiz olduğunu söyledi.

"YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor"

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'Ye detesk için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor" ifadelerini kullandı.

 "Bunu ilk kez mi duyuyorsunuz?"**

'Afrin'den YPG'nin temizlenene kadar operasyonun devam edeceğini' söyleyen Çavuşoğlu, konuk olduğu kanalın Ankara temsilcisi Melik Yiğitel’in, “Afrin’in merkezine girilecek mi?” sorusuna da “Bunu ilk kez mi duyuyorsunuz? En çok teröristin olduğu yer orası” cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Suriye YPG Beşar Esad

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
tas üstünde taş omuz üstünde baş kalmaz herkes akıllı olsun uçaklarımızla tanklarımızla toplarımızla kimse bizi durduramaz sizin füzenizin topunuzun tankınızın ucaklarınızın menzili var belli bir yere kadar ama bizdeki iman ve inançla ALLAHUEKBER dedik mi iş bitmiştir sefer bizim zafer ALLAH’ındır işte biz bu yüzden güçlüyüz ALLAH müminlerle beraberdir
PYD YE KIRIDOR AÇIP PYD LIDERINI SARAYDA AĞIRLAYAN KATIL ESED DİYEREK BOP TAŞERONLUĞU KÜRESEL GÜÇLERİN PIYONLUGUNU YAPAN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARI KIMDIR?
@mah6bsddn4 o koridoru senin gibi ne kadar esad aşığı varsa onlara soktuk afrine gelsene bir şey denicez
bu ne diyor yav
kim
@erdoganpolat34 klavyeden delikanlıya bak beni görsen altına kaçırırsın ya çürük yada bedelli sin soyun dahi soy değil her yerde kürtüm diyon bir çerkeş oluyon bir rum vatikandan yazma gel bingöle culagan köylü mahmut oğuz atasoy dersen herkes bizi tanir!!@
@serdar_1981_alcym ADAMMISIN LA SEN HANZO
Zeka düzeyini bir test ettir her tarafa kopyala yapıştır yapman Afrini yerle bir eden haçlı zihniyetine karşı tek başına mücadele eden Erdoğan ı, 1600 kardeşinin canını alan Tsk ya gölge düşüremez.Sen kardeşlerin geberdikçe kuduruyorsun ama senin ilacın dağdadır panzehirinde Erdoğanda....
malmısın sen gerçi malada hakaret sayılır
bayatladi bunlar artik kendinize baska lakırdı bulun millet kimin neyi neden yaptığını gayet iyi biliyor bunu anlayın artik hainler
@mah6bsddn4 erdoganpolat34 Yaptığın yorum nasıl bir beyne sahip olduğunu belirtiyor. mah6bsddn4'ün yazdıklarına verecek bir cevabın olmadığından klavyeden saldırmak daha kolay değil mi?
Araya rusya girer bizi durdururlar bakanım keşke dediğiniz gibi kolay olsa ama bizde hep birilerinden izinle hareket ediyoruz. Alah vatanımızı Mehmetçik gimizi korusun
@kalpakli allah hepinizin cezasını wersin
keşke yapsalar bu çocuk katili esadı ve tayfasının leş yapar pyd pkk beraber gömeriz ölümüne 30 milyon gireriz hadi
Esad'ın neresini güveneceksin,adam kendi milletini öldürüyor,bu adam düpe düz terörist.
@rastgele1958 esad neyse chp de o. boşuna türkiye esad ile görüşsün anlaşsın diye söylemiyorlar.
@ayrla25 lan dingil, suriye devleti ile anlaşmadan suriye devletinin toprak bütünlüğünü nasıl savunacaksın? de ki savaş bitti, esad fırat kalkanı dışında tüm suriyenin hakimi oldu. ne diyeceksin? biz elbabtan çekiliyoruz ama anlaşma yapmayalım zalim esed mi diyeceksin? harbiden siz çobanlık bile yapamazsınız. chp kimse intihar etmesin dese, anında kendi kafasına sıkacak angutlar var
türkiye ortadoğuda gerçekten tüm dengeleri değiştirdiğinin farkında değilsiniz, doğru bir siyaset içindeyiz eminim Allah’ta bizimledir
esad pyd ypgyı bombaladıgı zaman abd gıttı esadın ussunu bombaladı 100 e yakın askerı oldu o zaman nerdeydınız mevlut efendı putın kac defa demedı mı esadlı toprak butunlugunden yanayız keza ıranda sız arabıstanın bae paralı askerlerı osoyu almıs gıdıorsunuz bıde kuvayı mıllıye benzetıorsunz neremle gulecem bılemdm esad hazıneyı bosalttıp ıngılız ambar gemısıyle mı tuydude haberımız mı olmadı
Uzakdan tehdit ediyordun PKK ne oldu etek giymeye benzemez savaş.İsid bile babanizin uçaklari olmasa sizi sinek gibi avliyordu korkak herifler.Siz kim Turkiyeye kafa tutmak kim
ercan_karakus yuregine saglık kardeşim senin gibi inananlar oldugu sürece allahın izniyle herseyin üstesinden geliriZ
Karşındaki gazeteci değil ki, yandaş TV'lere sizi şakşaklamak için çıkarıyorlar zaten adamların vazifesi bu konuyu bilip öğrenmeye ihtiyaçları yok, ellerine tutuşturulan kağıtları okuyup ne derseniz sizi pohpohlamakla görevli eleman onlar gazeteci değil Çavuşoğlu neye şaşırdın?
Her Türk Asker dogar... Mehmetçigimizin bize ihtiyaci oldugu her an her Cepheye gitmeye haziriz bir gun top yekun savaş icap ederse bu vatan topraklarinda Birdaha Analar aglamasin diye ölmeye haziriz birkere ölür bin kere dogariz BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİYİZ SİZ KİMSİNsiniz ulan çapulcular hepiniz gelinm alayiniz suriyede gelsin amerikada israilde pkk pyd hepiniz
suriye önce kendisine isyan eden,bir avuç pkk yı,pyd yi,ve muhalefeti def etmeyeyi becerseydi ülkesinden....bir avuç çapulcuya minnet eden suriye orudusu,TÜRK ORDUSU karşısında ancak diz çöker............gerisini konuşmak ise bana traş gibi geliyor........iki gün evveline kadar pkk ve pyd sıra esad a gelecek diyordu,şimdi esad kendisini tehdit edenlerden medet ummaya başladı....bu suriyenin,yetersiz,yeteneksiz ve kudreti tükenmiş bir ülke olduğunun kanıtıdır.......ülkesini teröristlere peşkeş çeken bir başkandır ESAD.......
palavra padisahina benzemeye calisiyor.
kardeşlerim burdan birbirinizi yemeyin esad türkiye ye 3 defa davet edil di bu olaylar olmadan önce sebeb esadın suriye de kurulan örgüt kamplarını kapat diye kapatmadı bak hali nsl oldu pyd başkanı salih mülim de türkiye çagrıldı pkk lan kendini ayır denil di o da laf dnlemedi bak ne hale girdi berzani aynı sını yaptı türkiye çagrıldı uyarıl dı bakın hali nsl oldu şim di türkiye uyarmadan kimse ye saldıracak bir ülke degildir akıları sıra ülkemizi kandırdıklarını sananlar bakın ne hale girdiler ha burdan atıp tutmak degil sonuç önemlidir ..devlet kimin ne yaptıgını iyi bilir slml
Sanki bu savaş sınırlı değil gibi
BU KONUŞMANIN ALTINA İMZAMI ATARIM SAYIN BAKANIM SON DERECE NET AÇIK SÖYLEMİŞSİNİZ AMA BENİM ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEY VAR BAŞIMIZA BU PKK PYD FETO BELASINI SARAN AMERİKA BUNUN DIŞİŞLERİ BAKANI GELDİ NEDEN BU SÖZLERİ ONUN YÜZÜNE AÇIKÇA SÖYLEMEDİNİZ ??AK PARTİLİ YA DA BAŞKA BİR PARTİLİ DEĞİLİM SİYASİ AYRIŞMADAN NEFRET EDİYORUM.AMA SİZ BU SÖZÜ SÖYLEYİN BU EMPERYALİSTLERİN YÜZÜNE ALLAH TEALA YA BİR CAN BORCUMUZ VAR ŞANLI ALBAYARAĞIMIZA KUTSAL VATAN TOPRAĞINA KANIM HELAL OLSUN VATAN SANA CANIM FEDA
kardeşlerim burdan birbirinizi yemeyin esad türkiye ye 3 defa davet edil di bu olaylar olmadan önce sebeb esadın suriyesin de kurulan örgüt kamplarını kapat diye kapatmadı bak hali nsl oldu pyd başkanı salih mülim de türkiye çagrıldı pkk lan kendini ayır denil di o da laf dnlemedi bak ne hale girdi berzani aynı sını yaptı türkiye çagrıldı uyarıl dı bakın hali nsl oldu şim di türkiye uyarmadan kimse ye saldıracak bir ülke degildir akıları sıra ülkemizi kandırdıklarını sananlar bakın ne hale girdiler ha burdan atıp tutmak degil sonuç önemlidir ..devlet kimin ne yaptıgını iyi bilir slml
kardeşlerim burdan birbirinizi yemeyin esad türkiye ye 3 defa davet edil di bu olaylar olmadan önce sebeb esadın suriye de kurulan örgüt kamplarını kapat diye kapatmadı bak hali nsl oldu pyd başkanı salih mülim de türkiye çagrıldı pkk lan kendini ayır denil di o da laf dnlemedi bak ne hale girdi berzani aynı sını yaptı türkiye çagrıldı uyarıl dı bakın hali nsl oldu şim di türkiye uyarmadan kimse ye saldıracak bir ülke degildir akıları sıra ülkemizi kandırdıklarını sananlar bakın ne hale girdiler ha burdan atıp tutmak degil sonuç önemlidir ..devlet kimin ne yaptıgını iyi bilir slmlr
sağlam günev dolu birkonuşma tajdir etmek gerek partimeselesi değil
bencede sayın bakanımız doğrusunu söylemiş bu saatten sonra dönen alçaktır amaç bellidir kim ise onların yanın da onlarda bize göre teröristtir onlarda alçaktır düşmandır....onların üzerimize geleceğini beklemektense hücum etmek en hakikatıdır. allah askerimize güç kudret versin ,düşmanımızında yönünü şaşırtssın kucağımıza gelsin ...ki yok edelim sakın acımayın .....çıkan mermimizi ,top umuzu roketimizi n hepsini hesabını yaparak atın çünkü alçak çok hepsine yetsin ....arkanızda bizlerde varız ....merak etmeyin ....gerekirse bizde çiftelerimizle geliriz savaşırız ...bu memleket için
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