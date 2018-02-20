Çavuşoğlu'ndan son dakika Esad ve YPG açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad rejiminin Afrin konusunda terör örgütü YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

24 TV'de soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin konusunda YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili, rejim güçlerinin henüz Afrin'e girmediğini, girip girmeyeceğinin de belirsiz olduğunu söyledi.

"YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor"

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'Ye detesk için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor" ifadelerini kullandı.



"Bunu ilk kez mi duyuyorsunuz?"**

'Afrin'den YPG'nin temizlenene kadar operasyonun devam edeceğini' söyleyen Çavuşoğlu, konuk olduğu kanalın Ankara temsilcisi Melik Yiğitel’in, “Afrin’in merkezine girilecek mi?” sorusuna da “Bunu ilk kez mi duyuyorsunuz? En çok teröristin olduğu yer orası” cevabını verdi.