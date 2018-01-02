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Çavuşoğlu: PKK önce silah bırakmalı

02.01.2018 14:17 | Son Güncelleme 6 saat önce

Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PKK ile yeniden barış sürecinin başlatılmasının ön şartının örgütün silah bırakması olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu: PKK önce silah bırakmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı. Türkiye-Almanya ilişkilerinde son yıllarda siyasi krizlere yol açan farklı konulara ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK ile olası bir barış sürecini de değerlendirdi.

Terör örgütü PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık" diyerek, o dönem kendi seçmenleri tarafından dahi eleştirildiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın barış sürecini kullandığını ve o süreçte silahları kent merkezlerine indirdiğini ifade eden Bakan, bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için "öncelikle silahların bırakılması" gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın barıştan yana olmadığını belirterek, Türkiye'deki Kürtlerin birinci sınıf vatandaş olduğunu ve haksızlığa uğramadığını söyledi.

'KARŞILIKLI SAYGI BEKLİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dpa'ya verdiği mülakatta Almanya'nın Gülen yapılanması destekçileri ve terör örgütü PKK sempatizanları için güvenli bir kaçış ülkesi olmaması gerektiğini de belirtti.

Almanya'da terör örgütü PKK sempatizanlarının düzenlediği protesto gösterisinde polisin müdahale etmesi üzerine, göstericilerin polise saldırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, polisin müdahalelerinin sürmesi durumunda, bu kişilerin Almanya'da neler yapabileceklerinin daha iyi görülebileceğini söyledi.

'BİR YILANLA AYNI ODADA UYUYAMAZSINIZ'

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirten bakan, "Bir yılanla aynı odada uyuyamazsınız. Bugün ya da yarın gelip sizi sokar" ifadesini kullandı.

Bakan, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, Almanya'nın Türkiye'yi eşit değerde bir partner ülke olarak görmesini beklediklerini kaydetti.

Almanya 2017 yılı Mart ayında terör örgütüPKK'ya ilişkin 1993 yılında yürürlüğe giren yasakların kapsamını genişletmişti. Buna göre, PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan'ın poster ya da resimlerinin de kamusal alanda kullanılması artık ceza kapsamına giriyor.

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terör PKK barış süreci mevlüt çavışoğlu

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
PKK VEYA BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BARIŞ SÜRECİ BAŞLATMAK AHMAKLIĞIN ENAYİLİĞİN TA KENDİSİDİR
bu çakallarla ,,barış marış süreç müreç asla asla olmaz,,bu iş bitecekkk,,Şehit lerimizin kanının hesabını veremeyiz,,,,iş BİTECEKK,,
geçen seferde aynı şeyi yaptınız sonuç daha beter oldu kendi ağzınızla dediniz çözüm sürecinde mühimmat stoğu yapmışlar diye sonuçta aylarca güneydoğuda çatışmalar devam etti şimdi hayat normale dönmeye başlamışken yeniden macera aramaya gerek yok
aha kesin seçim yakın.Bu açılımlardan sonra hep seçim olurda.
Teröristlerle barışmak ne demek? Anlıyamadım. Demek ki bu iktidar eli kanlı teröristlerle barış sürecinede girebilirmiş. Daha neler duyacağız. Feto terör örgütüde var, ileride onlarladamı barış sürecine girilecek.
oy icin yine baris sureci :)
sonra yine bizi örgüt kandırdı diye ufak çocuklar gibi ağlamıyasınız
Hani silahları bırakması yetmezdi. Silahları gömecekti ve teslim olacaktı. Aksi halde son terörist yokedilinceye kadar durmak yok..tu.
kürdistanı kurdurdunuz adamlara zaten daha ne yapacaksınız eşbaşkanıda tayyip fetöyle ortak pkk ile ortak böyle bir cumhurbaşkanı böyle bir parti işte akp
kürt halkı ak faşistlere üçün birini verecek ne barışı
yapın bunu bir daha yapın ki %0.51 bile kalmasın...
Barış açılım falan filan bu saçmalıklara baslanilmamali tekrardan, şartsiz şurtsuz silahlarını getirip teslim etmeli tüm liderleri teslim olmalı yargilanmali onca asker boşa hayatını yitirdi şehit oldu sakın bir daha aynı hataya düşülmemeli
Yakında seçim mi var acaba?
Bu eğer nabız yoklama haberi ise peşin peşin söyleyelim ; biz artık metrolarda , metrobüslerde pkk paçavraları ile gezilmesine , kazlıçeşmede gövde gösterisi yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bu süreci tekrar başlatan siyasi irade millet tarafından tarihe gömülecektir.
Sinyaller veriliyor, yavaş yavaş eski çözüm süreci göründü ufukta.
NE O BAHÇELİNİN SON KULLANMA TARİHİ DOLDU MU?
Bir elinde silah tutan terörist gruplarla müzakere yapılmayacağını yeni mi anladınız ! CHP nin yıllardır savunduğu bu noktaya,n geçte olsa gelmis olmanız sevindirici..
lan daha hala akıllanmadınızmı neyin barışı neyin süreci pkk silah bırakırmı daha önce aynı tuzağa düştünüz dahada güçlendirdiniz pkk yayı neyin peşindesiniz hangi akla hizmet ediyorsunuz anlamadım
kesinlikle olmaz
Hani son pkklı yok edilene kadar mücadele edilecekti. Oy için yelkenler suya indi yine. Ama bu sefer bedeli farklı olacaktır.
Aynı tecrübeyi bir daha deneyerek farklı sonuç beklemek aptallıktır. Pkk bir ülke değil ki barıştan söz edilsin. Bizimle aynı amaçtaki Esad'la anlaşın önce. ''Düşmanımın düşmanı benim dostumdur'' demek lazım.
Artık sizin gibi yöneticiler tarafından yönetildiğimiz için utanıyorum.Yine oya mı ihtiyaçınız var?Siz AKP +MHP+HDP+PKK+IŞİD+FETÖ+THKPÇ +topunuz gelse bu Atatürk cumhuriyetini Laik-Demokrat Sosyal hukuk devletini yıkamayacaksınız.Sözünün arkasında durmayana ne derler.Hani bir tek terörist kalmayana kadar tepeleyecektiniz.
ya pkk yi bozguna ugratti devlet hala konusuyonuz
1 - 2 sene önce bunlar bizi kandırdı aslında silahllaniyorlarmis diyorlardı şimdi seçimde oy alabilmek için tekrar aynı hikaye yı sürdüler piyasaya
eğer bu soysuzlar ile masaya otursanız bu ülke için canını kanı nı feda eden şehitlerimiz vebalı üzerlerinde olsun. bu nedir yahu pkk bitmeye başladı almanya baskı yapıyor masaya oturun. yahu neyin masası artık onların masası toptandır. aman ha bu millet sizi asla affetmez büyük bedel ödersiniz.
seçim geliyor ya açılımlar başlar.Allah belanızı versin yaptığınız bütün açılımlar milletimize kan ağlattı
ne barışı syn bakan,siz o kandile girmezseniz bu milletin eli yakanızda olacak.
Kardes kavgası Son bulmalı buz birbirimizi desteklemessek başkaları bizi düşman yapar koşulsuz silah bırakmalı pkk barış gelmeli bu yurdunda unutmayın başka yerimiz yokkkkkkkkkk
ŞUNLARA HALA OY VEREN OLUCAKMI ÇOK MERAK EDİYORUM O KADAR ŞEHİDİMİZ VAR NE OLUCAK ONLARIN KANI ALLAH BELANIZI VERSİN
Bir daha terorle cözüm sureci için masaya oturulursa devletime karsı guvenim sıfırlanır devlet teroristle masaya oturmaz
Aynı yanlışı 2 defa yapmak nedir yahu, ilkinden hiç mi ders çıkartmadınız. Her yerde elini kolunu sallayarak bombaları patlattılar. seçim öncesi doğudan oy alma uğruna yine aynı hataya düşmeyin..
ERKEN SEÇİM VAR!!!
hahahaha evet şimdi ne diyeceksiniz herşeye bi kılıf var nasılsa ak karalar bunların arkasından gidenlerinde aklından şüphe ediyorum yalan dolan yolsuzluk her şey var ama malesef bizim mall milletimiz hala devam beter olun diyecem ama hepimiz çekicez bunun cezalarını zaten yakındırrrrrr
Hiçbir zaman insanların ölmesinden yana değilim ama filmlerden bile öğrendiğimiz terör örgütüyle pazarlık olmaz. Yumuşak politika değil aksine agresif politika izlenmeli. Ayrıca bir insan kaç kere kandırılabilir bunu test etmemeliler?
Bir sefer barış süreci başlatıldı sonucunu millet gördü aynı hataya bir daha düşülmez heralde
bu kelimeyi kullandınız ya artık bittiniz.yazık oldu size AKP, MHP ye gün doğdu.size güle güle.halen aklınızda neyin ve kimle bariş sürecine oturmayı düşünüyonuz.madem barış yapacanız bu şehitler niye? sorarım size.Bitmiş bir terör örgütünü tekrar diriltmek içinmi barış süreci yapacaksınız.Fetönün başlangıçta yaptığı gibi.2.defamı aynı delikten gireceksiniz.bu kelimeyi kullanacağınıza,ne barışı ne süreci'' demeniz lazımdı.yazıklar olsun.(nokta)
yeniden barış süreci demek sonrasında yeniden sur ve nusaybin operasyonları demek olur = yine bir çok şehit= yine pkk şehir yapılanması
ne barışa la vuruyoz işte ne güzel terörle bariş mı olur ?
Eğer öyle bi niyetiniz varsa Allah topunuzun bin bir tûrlü belasını versin. 1 kere denemek icin yapıldı hala etkisi geçmedi uğrqşıyoruz. 2. defa boyle bisey yapmak resmen terörle işbirliği destek demektir.
Kürt b..oku yemeye devam afiet olsun akp
@oktay51512009 helaL KARDEŞ İYİ DEMİSİN İT BOK YEMEYE TÖVBE ETMEZ .TÜRK ATASÖZÜ
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