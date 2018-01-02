Çavuşoğlu: PKK önce silah bırakmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı. Türkiye-Almanya ilişkilerinde son yıllarda siyasi krizlere yol açan farklı konulara ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK ile olası bir barış sürecini de değerlendirdi.

Terör örgütü PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık" diyerek, o dönem kendi seçmenleri tarafından dahi eleştirildiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın barış sürecini kullandığını ve o süreçte silahları kent merkezlerine indirdiğini ifade eden Bakan, bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için "öncelikle silahların bırakılması" gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın barıştan yana olmadığını belirterek, Türkiye'deki Kürtlerin birinci sınıf vatandaş olduğunu ve haksızlığa uğramadığını söyledi.

'KARŞILIKLI SAYGI BEKLİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dpa'ya verdiği mülakatta Almanya'nın Gülen yapılanması destekçileri ve terör örgütü PKK sempatizanları için güvenli bir kaçış ülkesi olmaması gerektiğini de belirtti.