Çavuşoğlu: PKK'ya yönelik operasyon için İran'la görüşmeler sürüyor

Çavuşoğlu "Kandil operasyonu için İran ile görüşmeler sürüyor. PKK- PJAK İran için de bir tehdit, İran'la işbirliğimizi artırıyoruz," dedi.
Dışişleri Bakanı ayrıca "PKK'yı bölgeden temizlemek için çalışmalar sürüyor. Afrin'den sonra şimdi Kandil'deyiz. Kandil artık bu işin sembolü oldu. Nerede olursa olsun biz bu teröristleri temizleyeceğiz. Irak'taki PKK tehdidini bertaraf etmeliyiz," dedi.
"YPG MENBİÇ'TEN RESMEN ÇEKİLDİ DİYEMEYİZ"
"Şu an YPG'liler resmen çekildiler diyemeyiz. Temmuz'dan itibaren çekilme başlayacak. Türkiye ve ABD devriye görevini de birlikte yapacak. Menbiç'te yapılan Fırat'ın doğusunda da yapılacak. Artık bu işleri sürüncemeye bırakmak yok. Bu silahları kim toplayacak? Dağıtan toplayacak. Zaten ABD bu silahların seri numaralarının alındığını söyledi. "
MENBİÇ'TE ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE VAR MI?
"Bu çalışmada herhangi bir üçüncü bir ülke yok. Fransa'nın bu işte olmak istediğini biliyorum. Bizim Fransa'yla görüşlerimiz Afrin operasyonuna kadar örtüşüyordu. Ama yanlış yaptılar. Kendi halklarına bizim söylemediklerimizi söylediler. Dürüst olmalılar."
AVUSTURYA'DAN SKANDAL KARAR
"Kurz Dışişleri Bakanı'yken genç bir arkadaşımızdı. Biz de ona sahip çıktık. Daha sonra bu ırkçı davranışlarından ötürü bir kopma oldu. Yaptırım her zaman uygulanır. Biz zaten Avusturya'ya yaptırım uyguladık. Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılmasını da engelledik. Kurz'un kafası başka yerlere gidiyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu yeniden kurma hayali olan birinden başka da bir şey bekleyemezsiniz. "
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