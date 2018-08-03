HABER

Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesinin ardından ABD'den 'sorunların çözümü için birlikte çalışma' açıklaması geldi

03.08.2018 08:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlui Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'İki ülke arasındaki sorunları çözmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata varıldı' açıklaması geldi.

Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesinin ardından ABD'den 'sorunların çözümü için birlikte çalışma' açıklaması geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlui Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Türkiye saati ile 07.30'da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Reuters haber ajansı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "İki ülke arasındaki sorunları çözmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata varıldı" açıklamasını geçti.

Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesinde başta İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın durumu, iki Türk bakanın ABD tarafından yaptırım listesine alınması ve Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı F-35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören tasarının ABD Senatosu'ndan geçmesi olduğu belirtiliyordu.

ABD krizi sonrası ilk temas gerçekleşti! ABD krizi sonrası ilk temas gerçekleşti!
Japonya'da büyük skandal! Yıllarca kadınlara bunu yapmışlarJaponya'da büyük skandal! Yıllarca kadınlara bunu yapmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katolik Kilisesi idam öğretisini değiştirdi: Bu ceza asla kabul edilemez

Katolik Kilisesi idam öğretisini değiştirdi: Bu ceza asla kabul edilemez

ABD krizi sonrası ilk temas gerçekleşti!

ABD krizi sonrası ilk temas gerçekleşti!

Japonya'da büyük skandal! Yıllarca kadınlara bunu yapmışlar

Japonya'da büyük skandal! Yıllarca kadınlara bunu yapmışlar

Karın ağrısıyla gittiği hastanede organları çalındı!

Karın ağrısıyla gittiği hastanede organları çalındı!

Son dakika! Çin'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! Çin'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Canyoning maceraları faciaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Canyoning maceraları faciaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.