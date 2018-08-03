Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesinin ardından ABD'den 'sorunların çözümü için birlikte çalışma' açıklaması geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlui Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.
Türkiye saati ile 07.30'da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Reuters haber ajansı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "İki ülke arasındaki sorunları çözmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata varıldı" açıklamasını geçti.
Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesinde başta İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın durumu, iki Türk bakanın ABD tarafından yaptırım listesine alınması ve Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı F-35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören tasarının ABD Senatosu'ndan geçmesi olduğu belirtiliyordu.
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