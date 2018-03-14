HABER

Çavuşoğlu: “Pompeo Türkiye’ye Saygı Göstermeli”

14.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’nin yeni dışişleri bakanı adayı Mike Pompeo’yla iyi ilişkiler inşa etmeyi umduğunu ancak Pompeo’nun Türkiye’ye saygı göstermesi gerektiğini söyledi

Çavuşoğlu: “Pompeo Türkiye’ye Saygı Göstermeli”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’nin yeni dışişleri bakanı adayı Mike Pompeo’yla iyi ilişkiler inşa etmeyi umduğunu ancak Pompeo’nun Türkiye’ye saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Türk medyasında, Pompeo tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ve CIA başkanı olmasından önce paylaşıldığı iddia edilen, Türkiye’yi “totaliter bir İslami diktatörlük” olarak niteleyen bir Twitter mesajına atıf yapıldı. Sözkonusu Twitter mesajının daha sonra silindiği belirtildi.

İki NATO müttefiki arasındaki gerilimli ilişkiler, Başkan Donald Trump’ın görevine son verme kararı aldığı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son Türkiye ziyaretinden sonra ilerleme kaydetmeye başlamıştı.

Çavuşoğlu Moskova’ya resmi ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında, “Yeni dışişleri bakanıyla da karşılıklı saygı anlayışıyla çalışmak isteriz” dedi.

Dışişleri bakanı seçiminin ABD’nin kendi kararı olduğunu dolayısıyla bu konuda bir yorum yapmak istemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, ancak bakan kim olursa olsun önce Türkiye’ye saygı göstermeyi öğrenmeleri gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca, 19 Mart’ta ABD’de Tillerson’la yapmayı planladığı görüşmenin, son gelişmeler nedeniyle ertelenebileceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İş arkadaşları toplantı odasında aşka geldi

İş arkadaşları toplantı odasında aşka geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere 23 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor

İngiltere 23 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor

Afrin Operasyonunda Sona mı Yaklaşıldı?

Afrin Operasyonunda Sona mı Yaklaşıldı?

Almanya'da 4. Kez Merkel Dönemi

Almanya'da 4. Kez Merkel Dönemi

Rus ajana suikast girişimi: İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı edecek

Rus ajana suikast girişimi: İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı edecek

13 Mart Salı Gününden Fotoğraflar

13 Mart Salı Gününden Fotoğraflar

AB'den Türkiye için 3 milyar euro yardım önerisi

AB'den Türkiye için 3 milyar euro yardım önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.