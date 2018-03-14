Çavuşoğlu: “Pompeo Türkiye’ye Saygı Göstermeli”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’nin yeni dışişleri bakanı adayı Mike Pompeo’yla iyi ilişkiler inşa etmeyi umduğunu ancak Pompeo’nun Türkiye’ye saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Türk medyasında, Pompeo tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ve CIA başkanı olmasından önce paylaşıldığı iddia edilen, Türkiye’yi “totaliter bir İslami diktatörlük” olarak niteleyen bir Twitter mesajına atıf yapıldı. Sözkonusu Twitter mesajının daha sonra silindiği belirtildi.

İki NATO müttefiki arasındaki gerilimli ilişkiler, Başkan Donald Trump’ın görevine son verme kararı aldığı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son Türkiye ziyaretinden sonra ilerleme kaydetmeye başlamıştı.

Çavuşoğlu Moskova’ya resmi ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında, “Yeni dışişleri bakanıyla da karşılıklı saygı anlayışıyla çalışmak isteriz” dedi.

Dışişleri bakanı seçiminin ABD’nin kendi kararı olduğunu dolayısıyla bu konuda bir yorum yapmak istemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, ancak bakan kim olursa olsun önce Türkiye’ye saygı göstermeyi öğrenmeleri gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca, 19 Mart’ta ABD’de Tillerson’la yapmayı planladığı görüşmenin, son gelişmeler nedeniyle ertelenebileceğini de açıkladı.