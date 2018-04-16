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Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkimiz Macron'un sözleriyle bozulmaz

16.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Ruslarla Türkleri ayırdık" sözlerine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanı’nın sözleriyle bozulacak değildir" dedi.

Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkimiz Macron'un sözleriyle bozulmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'da yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "(Suriye'ye) saldırılarla Ruslarla Türkleri ayırdık" sözlerine değinen Çavuşoğlu "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı’na yakışır açıklamalar bekliyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Macron Ankara'ya gelmek istedi

Çavuşoğlu sözlerini "Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dâhil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükler silahlara da karşıyız" diyerek sürdürdü.

"Bizim İran ve Rusya'yla Astana süreciyle başlayan ilişkilerimiz oldu. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Cenevre'yle de bu sürecin taçlandırılması gerekiyor" diyen Çavuşoğlu, "Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bozulacak değildir. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil" ifadelerini kullandı.

Macron Pazar akşamı Fransız BFM TV ve RMC televizyonları ile internet gazetesi Mediapart'a verdiği mülakatta, Rusların tepki gösterdiği Suriye operasyonuna Türkiye'nin destek verdiğini belirterek şöyle demişti:

"Bu saldırılar ve müdahaleyle Rusları ve Türkleri bu konuda ayırdık… Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve yürüttüğümüz operasyonu desteklediler."

Bozdağ: Suriye politikamız doğrunun yanında olma politikasıdır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Katar ziyareti sırasında Türkiye'nin Suriye politikasının herhangi bir ülkeye göre belirlenmediğini söyledi.

Bozdağ, bir gazetecinin Macron'un açıklamalarını sorması üzerine Türkiye’nin Suriye politikasının İran, Rusya ve ABD'den farklı olduğunu belirtti. Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi.

Türkiye, Cumartesi günü Fransa, ABD ve İngiltere'nin Suriye'de hava saldırılarına destek vermiş ve memnuniyetini dile getirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Pazar günü yaptığı açıklamada, hava saldırıları sonrasında "Ruslar ile Türkleri ayırdık" ifadesini kullanmıştı. Macron, Türkiye'nin de Esad rejimine yönelik saldırıda Batılı ülkelerin yanında olduğunu vurgulamıştı.

ABD ile uzlaşılamayan noktalar

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD ile Suriye konusunda uzlaşamadıkları noktalara da dikkat çekti. Bozdağ, "Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz" dedi. ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede "başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu" her defasında tekrar ettiklerini belirten Bozdağ "ABD ile politika birliğine sahip değiliz" dedi. Bozdağ, Türkiye’nin bu konudaki tutumunun değişmediğini de sözlerine ekledi.

DW,rtr/GA,BÖ,EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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