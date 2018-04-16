Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkimiz Macron'un sözleriyle bozulmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'da yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "(Suriye'ye) saldırılarla Ruslarla Türkleri ayırdık" sözlerine değinen Çavuşoğlu "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı’na yakışır açıklamalar bekliyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Macron Ankara'ya gelmek istedi

Çavuşoğlu sözlerini "Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dâhil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükler silahlara da karşıyız" diyerek sürdürdü.

"Bizim İran ve Rusya'yla Astana süreciyle başlayan ilişkilerimiz oldu. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Cenevre'yle de bu sürecin taçlandırılması gerekiyor" diyen Çavuşoğlu, "Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bozulacak değildir. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil" ifadelerini kullandı.