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Çavuşoğlu Solingen’de Anma Törenine Katılacak

23.04.2018 18:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Mayıs 1993’te Almanya’nın Solingen kentinde bir Türk ailenin evine düzenlenen saldırının 25’inci yıldönümü için Almanya’ya gitmeye hazırlanıyor

Çavuşoğlu Solingen’de Anma Törenine Katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Mayıs 1993’te Almanya’nın Solingen kentinde bir Türk ailenin evine düzenlenen saldırının 25’inci yıldönümü için Almanya’ya gitmeye hazırlanıyor.

Alman yetkililer Çavuşoğlu’nun kentte yapılacak anma törenine katılacağını bildirdi. 25 yıl önceki kundaklama olayında iki Türk kadın ve üç kız çocuğu yanarak hayatlarını kaybetmişti.

Saldırıdan aşırı sağcılar sorumlu tutulmuştu.

Almanya geçen yıl Türkiye’de yapılan referandum öncesinde Türk bakanların ülkede seçim kampanyası amaçlı ziyaretlerinde çıkan olayların ardından bir yasak yürürlüğe koymuştu. Buna göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki ülkelerin siyasetçileri seçimlerden önceki üç ayda Almanya’da seçim kampanyası yürütemeyecek. Alman dpa haber ajansına göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çavuşoğlu’nun ziyaretinin bu yasak kapsamına girmediğini söyledi.

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